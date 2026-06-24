Il MAXXI apre al pubblico il restauro di La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori
Bernardo Mancini
- Cultura

Il MAXXI apre al pubblico il restauro di La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori

Il MAXXI apre al pubblico il restauro di La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori

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Cultura - 24 Giugno 2026

di Bernardo Mancini

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