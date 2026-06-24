Il MAXXI apre al pubblico il restauro di La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori

Cosa accade quando un’opera d’arte entra in restauro? Quali tracce del tempo emergono dalle sue superfici? E come si intrecciano ricerca scientifica, conoscenza dei materiali e conservazione del patrimonio?



Con IN RESTAURO, il progetto che rende visibile al pubblico il lavoro normalmente svolto dietro le quinte dei musei, il MAXXI trasforma la conservazione in un’esperienza di scoperta, partecipazione e conoscenza. Veri e propri laboratori temporanei prendono forma all’interno degli spazi espositivi, permettendo ai visitatori di osservare da vicino restauratori, studiosi e diagnosti all’opera, seguendo tutte le fasi di un intervento conservativo. Per il quarto appuntamento del programma, dal 30 giugno al 17 luglio 2026, il cantiere di restauro sarà ospitato negli spazi del Corner D e avrà come protagonista La Stanza dei

Verticali (1995-2000), una delle opere più emblematiche di Remo Salvadori, tra i protagonisti dell’arte italiana contemporanea recentemente scomparso.



L’intervento sarà realizzato dall’Istituto Centrale per il Restauro nell’ambito del percorso formativo PFP4 della Scuola di Alta Formazione e Studio ICR. Le allieve e gli allievi, guidati dai docenti ICR, offriranno al pubblico la rara opportunità di assistere dal vivo a un processo complesso e delicato che unisce competenze storiche, scientifiche e tecniche.



L’intervento di restauro cercherà di restituire piena leggibilità e stabilità conservativa all’opera attraverso una complessa azione di pulitura e trattamento delle superfici metalliche, nel rispetto della loro natura e della storia che l’installazione ha attraversato.



Acquisita dal MAXXI nel 2012, La Stanza dei Verticali è una grande installazione scultorea composta da undici elementi nei quali dialogano due materiali centrali nella ricerca dell’artista: il rame e l’acciaio. Cinque lastre quadrate in rame, tre lamine curvate in forma cilindrica e tre anelli in acciaio costruiscono uno spazio di relazioni, tensioni ed equilibri che traduce in forma plastica il teorema di Pitagora e, al tempo stesso, una riflessione più ampia sull’armonia tra gli opposti.



Per Salvadori, infatti, i due metalli si incontrano “in un abbraccio”, diventando metafora dell’unione tra principio maschile e principio femminile, tra forza e accoglienza, tra geometria e spiritualità.



Le problematiche conservative oggi visibili sono il risultato di processi di degrado sviluppatisi nel corso del tempo e già presenti al momento dell’ingresso dell’opera nella collezione del museo. L’intervento di restauro avrà l’obiettivo di restituire piena leggibilità e stabilità conservativa all’opera attraverso una complessa operazione di pulitura e trattamento delle superfici.