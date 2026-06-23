“Mariage – E vissero felici e serpenti”: l’amore a confronto con due famiglie (troppo) ingombranti sul palco del Teatro Anfitrione
Bernardo Mancini
- Cultura

“Mariage – E vissero felici e serpenti”: l’amore a confronto con due famiglie (troppo) ingombranti sul palco del Teatro Anfitrione

“Mariage – E vissero felici e serpenti”: l’amore a confronto con due famiglie (troppo) ingombranti sul palco del Teatro Anfitrione

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Cultura - 23 Giugno 2026

di Bernardo Mancini

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