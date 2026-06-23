“Mariage – E vissero felici e serpenti”: l’amore a confronto con due famiglie (troppo) ingombranti sul palco del Teatro Anfitrione

Può l’amore superare davvero tutti gli ostacoli? Una domanda millenaria che si fa terribilmente concreta e attuale per Frida e Guglielmo, i giovani protagonisti di “Mariage – E vissero felici e serpenti”, la nuova commedia che andrà in scena questa sera presso il Teatro Anfitrione (Via di San Saba, Roma).

Lo spettacolo, nato dalla penna dell’autrice Enrica Corradini e guidato dalla regia di Gloria Luce Chinellato, è portato sul palco dalla vibrante energia della compagnia teatrale romana “Gli Stupefatti”. Dedite all’arte teatrale da anni la regista e l’autrice guidano sui palchi capitolini amanti e amatori di commedie e tragedie. Un appuntamento che unisce l’alto valore artistico a una nobile causa: l’intero ricavato delle due serate sarà infatti devoluto in beneficenza.

Lo spettacolo: tra cliché borghesi e nostalgie hippy

Al centro della trama c’è il burrascoso cammino verso il matrimonio di Frida e Guglielmo, una coppia che deve fare i conti con un “bagaglio” decisamente pesante: le rispettive famiglie. Alle loro spalle si scontrano infatti due mondi diametralmente opposti e apparentemente inconciliabili: da un lato l’ossequioso e rigido rispetto delle regole borghesi; dall’altro il nostalgico e caotico sogno di una comunità hippy.

Due famiglie ingombranti, egocentriche e così concentrate su sé stesse da risultare incapaci di guardare oltre il proprio naso. Una commedia attualissima tra nostalgie e passi in avanti delle due famiglie. A salvare la situazione (e forse il matrimonio) ci penserà Clara: una nonna saggia, acuta e decisamente vispa. La nonna che tutti vorrebbero avere, pronta a sparigliare le carte in tavola con ironia e lucidità.

Solidarietà e Cultura

Con “Mariage – E vissero felici e serpenti”, la compagnia “Gli Stupefatti” rinnova il profondo legame tra l’arte teatrale e l’impegno sociale. Scegliere di ridere e appassionarsi alle vicende di Frida e Guglielmo significa anche fare del bene, trasformando il costo del biglietto in un aiuto concreto per il sostegno alle cure oncologiche e la protezione degli animali.