Estate al MAXXI 2026, il programma della settimana. Dal 23 al 25 giugno 2026
Estate al MAXXI 2026, il programma della settimana. Dal 23 al 25 giugno 2026
Estate al MAXXI 2026, il programma della settimana. Dal 23 al 25 giugno 2026
Prosegue Estate al MAXXI, il programma che anima l’estate romana trasformando il museo in uno spazio aperto all’incontro tra arti e linguaggi. Musica, teatro, e cinema si intrecciano in una nuova settimana di appuntamenti che invita il pubblico a vivere il MAXXI oltre gli orari consueti, tra riflessioni sul presente, concerti e viaggi sonori capaci di attraversare immaginari e geografie culturali differenti.
Martedì 23 giugno alle ore 21:00, all’Arena Cinema Tiziano, va in scena Farsi male. Lezioni sul masochismo, uno spettacolo di Vittorio Lingiardi, ispirato all’omonimo libro, che con parole, immagini e musica esplora le forme quotidiane del nostro “farci male”: il senso di colpa, l’autocritica, i desideri irraggiungibili e il rapporto complesso con il dolore. Con la voce narrante di Vittorio Lingiardi, curatela di Gianni Forte e la voce recitante di Federica Fracassi, la lectio-performance costruisce un intenso dialogo tra riflessione psicoanalitica e immaginario cinematografico.
Mercoledì 24 giugno alle ore 21:00 lo Spazio NXT nella Piazza del MAXXI ospita Invadenze, il concerto di Lorenzo Hengeller e Gianfranco Compagnoli. Pianoforte e tromba accompagnano il pubblico in un percorso che attraversa jazz, swing e canzone d’autore. Tra ironia, leggerezza e suggestioni partenopee, Hengeller propone una personale rilettura del proprio repertorio, alternando classici, racconti surreali e le nuove composizioni del disco Pianerottolo con omaggio anche a Lelio Luttazzi.
Giovedì 25 giugno alle ore 21:00 la Piazza del MAXXI accoglie il dj set di Napoli Segreta, un originale viaggio musicale e narrativo ideato da DNApoli (Gianpaolo Della Noce) e Famiglia Discocristiana (Lorenzo Sannino). Attraverso musica, immagini, letteratura e racconti, il progetto restituisce una visione inedita della città partenopea, lontana dagli stereotipi e capace di raccontarne le molteplici identità culturali, sociali e artistiche.
Estate al MAXXI prosegue fino al 28 luglio con un calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al cinema, alle parole e alle arti contemporanee, confermando il museo come uno dei principali luoghi di incontro culturale dell’estate romana.