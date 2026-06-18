DIGITAL ERGO SUM 2026 – sabato 20 giugno torna a Roma il Festival della Cultura e della Società Digitale.

DIGITAL ERGO SUM, il festival nato nel 2023 per esplorare l’impatto del digitale sulla cultura e sulla società, torna nella Capitale con la IV edizione ancora più ricca di incontri, testimonianze e momenti di confronto.



L’appuntamento èsabato 20 giugno alle 10:00 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale con un programma intenso di brevi talk ispirazionali che hanno lo scopo di dare voce ad una molteplicità di punti di vista su come il digitale trasforma il nostro modo di lavorare e di vivere. L’evento è aperto ad appassionati di digitale, studenti, professionisti, docenti e formatori, giornalisti, podcaster e content creator, imprenditori e operatori del terzo settore che vogliono essere protagonisti del cambiamento e promuovere un utilizzo consapevole, etico e inclusivo delle tecnologie.

Al centro del dibattito i grandi temi che stanno ridisegnando la società contemporanea: dall’uso consapevole del digitale tra bambini e adolescenti all’educazione ai media e alla cittadinanza digitale, dall’intelligenza artificiale e il suo impatto sul lavoro all’imprenditoria sostenibile. Spazio anche a gender equality, diversity e multiculturalità come leve di innovazione, insieme a disabilità e inclusione nei contesti digitali e al futuro del giornalismo nell’era degli algoritmi. Il programma completo e gli atti del convegno delle precedenti edizioni sono disponibili su http://digitalergosum.it

ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting curerà per tutta la giornata uno spazio di live podcast per amplificare i temi trattati durante l’evento, coinvolgendo speaker, partecipanti e podcaster in una vera e propria narrazione collettiva, che sarà pubblicata nel podcast ufficiale su http://digitalergosum.it

La giornata si chiuderà alle 17:30 con un aperitivo di networking, pensato per favorire l’incontro e le connessioni tra professionisti, studenti, aziende e realtà del terzo settore che partecipano come partner.