Più Libri Più Liberi prepara la nuova fiera della discordia
Carlo Mondello
- Cultura

Più Libri Più Liberi prepara la nuova fiera della discordia

La fiera "Più libri più liberi" ha introdotto l'obbligo per gli editori di sottoscrivere una dichiarazione di valori antifascisti per poter esporre. La premier Meloni ha attaccato duramente l'iniziativa definendola un "patentino" censorio, l'organizzazione, invece, difende la scelta come un richiamo ai principi costituzionali.

Più Libri Più Liberi prepara la nuova fiera della discordia

La fiera "Più libri più liberi" ha introdotto l'obbligo per gli editori di sottoscrivere una dichiarazione di valori antifascisti per poter esporre. La premier Meloni ha attaccato duramente l'iniziativa definendola un "patentino" censorio, l'organizzazione, invece, difende la scelta come un richiamo ai principi costituzionali.
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Cultura - 17 Giugno 2026

di Carlo Mondello

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