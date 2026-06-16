Maturità 2026, al via l’esame di Stato: oltre 500mila studenti alle prese con la prova più attesa

È iniziata ufficialmente la Maturità 2026, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della scuola italiana. Da Nord a Sud, oltre mezzo milione di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sono tornati tra i banchi per affrontare l’esame di Stato, il traguardo che conclude il percorso scolastico e apre le porte all’università, alla formazione professionale o al mondo del lavoro.

Come da tradizione, l’esame si aprirà con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Una prova che non valuta soltanto le competenze linguistiche degli studenti, ma anche la loro capacità di analisi, riflessione critica e interpretazione della realtà contemporanea. Tra emozione, tensione e aspettative, migliaia di maturandi si confronteranno con le tracce predisposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, cercando di mettere a frutto anni di studio e preparazione.

Anche quest’anno la struttura dell’esame è rimasta sostanzialmente invariata. Dopo il tema di italiano, gli studenti affronteranno la seconda prova scritta, differenziata in base all’indirizzo scolastico. Per il liceo classico è prevista la traduzione di una versione di latino o greco, mentre per il liceo scientifico il focus sarà sulla matematica. Negli istituti tecnici e professionali, invece, le prove saranno calibrate sulle discipline caratterizzanti i diversi percorsi di studio.

Successivamente si svolgeranno i colloqui orali, durante i quali i candidati saranno chiamati a dimostrare non solo le conoscenze acquisite nelle varie materie, ma anche la capacità di collegare temi e argomenti in una prospettiva interdisciplinare. Un momento che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale, valorizzando il ragionamento critico e le competenze trasversali maturate dagli studenti.

Per molti ragazzi e ragazze la Maturità rappresenta molto più di un semplice esame. È un passaggio simbolico verso l’età adulta, un momento che segna la conclusione di un lungo percorso personale e scolastico. Dietro ogni banco ci sono storie diverse: studenti che si preparano da mesi, giovani che sognano l’ingresso all’università, altri che stanno per intraprendere nuove esperienze lavorative o formative. Tutti accomunati dalla stessa emozione e dalla consapevolezza di trovarsi davanti a una tappa fondamentale della propria vita.

L’edizione 2026 arriva inoltre in un contesto in cui la scuola continua a confrontarsi con nuove sfide. La crescente digitalizzazione dell’insegnamento, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di apprendimento e la necessità di sviluppare competenze sempre più trasversali stanno trasformando il modo di studiare e di insegnare. Anche per questo motivo la Maturità continua a rappresentare un momento di verifica non soltanto delle conoscenze disciplinari, ma anche della capacità degli studenti di interpretare una realtà in continua evoluzione.

Nelle settimane precedenti all’esame non sono mancate le discussioni sulle possibili tracce, sugli autori più probabili e sugli argomenti di attualità che avrebbero potuto trovare spazio nelle prove scritte. Come ogni anno, le previsioni hanno animato studenti, insegnanti e famiglie, contribuendo ad alimentare l’attesa per uno degli eventi più seguiti del calendario scolastico nazionale.

A vigilare sul corretto svolgimento delle prove sono le commissioni d’esame, composte da docenti interni ed esterni e presiedute da un presidente nominato dal Ministero. Un meccanismo consolidato che punta a garantire imparzialità e uniformità nella valutazione dei candidati.

Per gli studenti italiani si apre dunque una settimana intensa, fatta di studio, concentrazione e inevitabile tensione. Ma, al di là del risultato finale, la Maturità resta soprattutto un’esperienza di crescita personale, un rito di passaggio che continua a mantenere un forte valore simbolico per intere generazioni.

Da oggi migliaia di giovani guardano al futuro con speranza e determinazione. E mentre le aule si riempiono di emozioni, ansie e aspettative, la Maturità 2026 conferma ancora una volta il suo ruolo di appuntamento centrale nella vita della scuola italiana.