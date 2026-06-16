Maturità 2026, al via l’esame di Stato: oltre 500mila studenti alle prese con la prova più attesa
Bianca Ricci
- Cultura

Maturità 2026, al via l’esame di Stato: oltre 500mila studenti alle prese con la prova più attesa

Maturità 2026, al via l’esame di Stato: oltre 500mila studenti alle prese con la prova più attesa

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Cultura - 16 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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