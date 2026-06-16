“Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!”: su Rai Radio3 l’ultima selezione prima della finale al Teatro dell’Opera di Roma
Bianca Ricci
- Cultura

“Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!”: su Rai Radio3 l’ultima selezione prima della finale al Teatro dell’Opera di Roma

“Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!”: su Rai Radio3 l’ultima selezione prima della finale al Teatro dell’Opera di Roma

foto-articolo
Cultura - 16 Giugno 2026

di Bianca Ricci

Condividi: