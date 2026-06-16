“Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!”: su Rai Radio3 l’ultima selezione prima della finale al Teatro dell’Opera di Roma

Si avvicina il momento più atteso della quinta edizione di “Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!”, il concorso lirico internazionale promosso da Rai Radio3 con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e accompagnare le nuove generazioni di interpreti dell’opera. Mercoledì 17 giugno alle ore 21.00 andrà in onda in diretta su Rai Radio3 l’ultima serata di selezione prima della prestigiosa finale in programma il prossimo 7 luglio al Teatro dell’Opera di Roma.

L’appuntamento rappresenta una tappa decisiva di un percorso che, nel corso degli ultimi mesi, ha coinvolto giovani cantanti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali. Più che una semplice competizione, il progetto si è confermato un vero e proprio laboratorio artistico, capace di offrire ai partecipanti occasioni di confronto, crescita professionale e approfondimento musicale. Un’esperienza che mette in relazione talenti emergenti, professionisti affermati e istituzioni culturali, contribuendo a costruire il futuro dell’opera lirica.

Durante la serata radiofonica, i candidati ancora in gara si esibiranno in alcune delle pagine più significative del repertorio operistico, cercando di conquistare uno dei posti disponibili per la finale romana. A valutarne le performance sarà una giuria composta da personalità di spicco del panorama musicale italiano: il soprano Marily Santoro, tra le voci più apprezzate a livello nazionale e internazionale; il tenore e vocal coach Massimo Iannone; e la pianista Cristina Bersanelli, presidente dell’associazione Parma Lirica. A guidare la serata, nella duplice veste di conduttore e giurato, sarà come sempre Enrico Stinchelli, storica voce di Rai Radio3 e punto di riferimento per gli appassionati di opera.

Uno degli elementi distintivi di questa quinta edizione è la volontà di favorire il dialogo tra linguaggi musicali differenti, ampliando lo sguardo oltre i confini della tradizione lirica. In quest’ottica si inserisce la partecipazione del Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, istituzione riconosciuta per il suo impegno nella formazione dei giovani musicisti e nella promozione di percorsi artistici innovativi.

Accanto al mondo dell’opera, la serata ospiterà anche il jazz grazie alla presenza di un trio d’eccezione formato da Stefania Tallini, pianista, compositrice e docente tra le figure più autorevoli del jazz italiano contemporaneo, dal trombettista e arrangiatore Franco Piana e dal sassofonista Cristian Mele. La loro partecipazione offrirà al pubblico un’occasione di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra rigore accademico e libertà espressiva, confermando la vocazione del progetto a promuovere una cultura musicale aperta al confronto e alla contaminazione.

In un periodo in cui il ricambio generazionale rappresenta una delle principali sfide per il mondo dello spettacolo dal vivo, “Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!” continua a distinguersi come un’iniziativa capace di mettere al centro i giovani artisti, creando un ponte concreto tra formazione e professione. Un modello virtuoso che, anno dopo anno, rafforza il legame tra educazione musicale, produzione artistica e futuro del teatro d’opera.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 17 giugno alle ore 21.00 su Rai Radio3, con la possibilità di seguire la serata anche in differita video su RaiPlay, in attesa della grande finale del 7 luglio al Teatro dell’Opera di Roma.