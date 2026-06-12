Lussemburgo, il 23 giugno è festa nazionale: storia e tradizioni del Granducato

Ogni 23 giugno il Lussemburgo si ferma. Le strade si riempiono di rosso, bianco e azzurro, i ponti si illuminano, e il Granducato celebra il compleanno ufficiale del suo sovrano, un compleanno che con la data di nascita reale non ha nulla a che fare. Il Granduca Henri è nato il 16 aprile. Il 23 giugno è un’altra cosa, è la data che il Lussemburgo ha scelto per raccontarsi.

Quando nel 1961 si decise di fissare la festa al 23 giugno, il motivo fu quasi banale. Il compleanno della Granduchessa Charlotte, che regnava dal 1919, cadeva il 23 gennaio, in pieno inverno, e festeggiare all’aperto, con fiaccolate e fuochi d’artificio, era poco pratico: si spostò tutto all’estate. Quando Charlotte lasciò il trono al figlio Jean, nato anch’egli in inverno, il 5 gennaio, la data rimase. E rimase anche con Henri. Il 23 giugno era diventato un appuntamento collettivo, una convenzione condivisa che nel tempo aveva acquisito il peso di una tradizione vera.

Charlotte, però, non è solo una questione di calendario; è la figura che tiene insieme la memoria nazionale. Durante l’occupazione nazista, dal 1940 al 1944, la Germania annesse di fatto il Granducato, impose la coscrizione forzata alla popolazione e smantellò le istituzioni. Charlotte scelse l’esilio, e da Londra continuò a parlare al suo popolo attraverso la radio. Quei discorsi, trasmessi quando il paese non esisteva più come entità sovrana, divennero il filo che tenne unita l’identità lussemburghese. Suo figlio Jean fece una scelta diversa ma complementare: si arruolò nell’esercito britannico e partecipò allo sbarco in Normandia. Madre e figlio, due modi diversi di resistere.

È su questa memoria che il 23 giugno ha costruito il suo significato. La mattina della festa, la famiglia granducale partecipa al Te Deum nella cattedrale di Notre-Dame. Poi la parata militare sull’Avenue de la Liberté, la salva di ventuno colpi di cannone, le strade piene di gente. La sera del 22, la vigilia, è il momento più popolare: la fiaccolata attraversa la città e i fuochi d’artificio esplodono sul Ponte Adolphe, sopra la valle della Pétrusse.

Tutto questo accade in un paese di 660.000 abitanti che ospita oltre 170 nazionalità, parla tre lingue ufficiali – lussemburghese, francese e tedesco – ed è l’unico granducato sovrano rimasto al mondo. Un primato curioso, in un continente che ha smesso da tempo di contare i propri re. Ma il Lussemburgo ha sempre avuto una certa abilità nel trasformare le proprie peculiarità in risorse: la piccola scala, la posizione al crocevia tra Francia, Germania e Belgio, la vocazione al compromesso. Nel 1957 fu tra i sei paesi fondatori della Comunità Economica Europea. Nel 1999 adottò l’euro. La festa del 23 giugno, in fondo, celebra anche questo; la capacità di un paese minuscolo di restare al centro delle cose.