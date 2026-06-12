Il 21 giugno è la Giornata Internazionale della Musica, ma il suo scopo non è “celebrare”, bensì diffonderla, farla risuonare ovunque, per riaffermare il fatto che la musica è uno dei modi attraverso cui le persone riconoscono di condividere qualcosa, anche quando vengono da posti lontani, parlano lingue diverse, raccontano di gioie, di amori, di feste, ma qualche volta anche di tragedie. Domenica 21 giugno 2026 alle ore 11.50 in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale per I CONCERTI DEL QUIRINALE DI RADIO3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, andrà in onda un concerto che porta quella ricorrenza in una direzione precisa: gli archi del Quartetto Pessoa sono costruiti con il legno delle barche dei migranti, e questa non è una metafora, ma un fatto. Ancora più significativo per una festa della musica che quest’anno è dedicata a “La Voce dei Luoghi”.

Il suono che si sente viene da un materiale che ha attraversato materialmente il mare e perciò il paesaggio evocato dalle musiche si mescola a quello testimoniato dagli strumenti, che della loro origine mantengono una traccia anche visiva, nei colori del legno. Sono costruiti dai detenuti del carcere di Opera per un progetto della fondazione della Casa dello spirito e delle arti che si chiama Metamorfosi e che vuole dare voce alle persone migranti e alle loro storie.

Le musiche scelte sono quelle del maestro Ennio Morricone. Alcune delle sue eterne musiche da film come C’era una volta in America, Nuovo cinema paradiso, e poi Astor Piazzolla e Nicola Piovani con La vita è bella: bastano poche note per aprire grandi spazi nel paesaggio esterno e in quello interiore.

La sera del 21 giugno, inoltre, alle ore 19 Radio3 seguirà la diretta di La traviata dal Teatro dell’Opera di Roma. Un’anteprima della Festa della Musica, il 18 giugno alle 20.30 trasmetteremo il concerto della Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Il 19 giugno, infine, torna la Festa della Musica a Palazzo Farnese. L’Ambasciata di Francia in Italia e l’Institut français Italia, insieme a Spring Attitude Festival e con la media partnership di Radio3, celebrano la Festa della Musica nella storica sede di Palazzo Farnese, con una line up di respiro internazionale: si esibiranno il duo Kompromat, progetto elettronico formato dal dj francese Vitalic e dalla cantautrice tedesca Rebeka Warrior; la cantautrice e produttrice di musica elettronica Whitemary, impegnata in un dj set; le due vincitrici di Ex Aequa, progetto che promuove inclusione e parità di opportunità nella musica elettronica. La serata sarà condotta da Ilaria Gaspari, filosofa e voce di Radio3 nelle inedite vesti presentatrice, e sarà trasmessa all’interno della trasmissione Battiti domenica 21 giugno.