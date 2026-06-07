Nella Rift Valley etiope riaffiora la vita dei primi Homo sapiens di 100.000 anni fa

Nella Rift Valley etiope, considerata da molti studiosi la vera culla dell’umanità, una nuova scoperta archeologica sta offrendo uno sguardo inedito sulla vita dei primi Homo sapiens vissuti circa 100.000 anni fa.

Tutto ha inizio da un sensazionale ritrovamento arrivato dal sito di Halibee, in Etiopia, dove un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall’archeologo del luogo Yonas Beyene ha portato alla luce migliaia di manufatti in pietra, resti fossili animali e scheletri umani parziali, il che contribuisce a ridefinire il modo in cui gli studiosi immaginano la vita quotidiana dei primi esseri umani moderni nel Paleolitico medio africano. Lontano dall’idea di gruppi stabili e sedentari, i dati mostrano invece comunità nomadi di cacciatori-raccoglitori che occupavano temporaneamente aree fluviali soggette a frequenti inondazioni stagionali.

Secondo le analisi sedimentologiche, 100.000 anni fa Halibee era una vasta pianura alluvionale attraversata dal paleo-fiume Awash, il cui corso oggi si trova altrove. Il paesaggio dell’epoca alternava foreste, zone umide e aree più aperte di savana arida, creando un ambiente estremamente dinamico, infatti la presenza di resti vegetali fossilizzati e di tracce di combustione indica che acqua, fauna e vegetazione cambiavano nel tempo e nello spazio, costringendo probabilmente i gruppi umani a spostarsi continuamente.

Tra i reperti più significativi emergono migliaia di strumenti litici prodotti soprattutto con rocce vulcaniche locali come il basalto. Tra questi, gli studiosi hanno identificato un uso diffuso della cosiddetta tecnica Levallois, uno dei metodi più sofisticati di lavorazione della pietra del Paleolitico medio, che consentiva di ottenere schegge standardizzate e taglienti attraverso una preparazione accurata del nucleo di pietra, dimostrando capacità cognitive e pianificazione avanzate.

Particolarmente importante poi è anche la grande quantità di scarti di lavorazione ritrovati sul posto. Questo suggerisce che gli Homo sapiens non si limitassero a trasportare strumenti già pronti, ma producessero direttamente sul sito gran parte del proprio equipaggiamento, mentre alcuni materiali più rari, come l’ossidiana, sembrano invece provenire da aree più lontane, indicando possibili spostamenti su lunghe distanze o reti di scambio primitive.

Infine i resti animali rinvenuti raccontano un ecosistema ricco e diversificato, infatti sono stati identificati fossili di primati, bovidi, roditori, rettili, uccelli e scimmie del genere Colobus, confermando un ambiente boschivo frequentemente interessato dalle acque del fiume.

Nel complesso, Halibee rappresenta uno dei più importanti siti africani del Paleolitico medio scoperti negli ultimi anni, poiché, a differenza di molte altre aree archeologiche alterate dal tempo o dall’erosione, qui numerosi reperti sembrano trovarsi ancora nella loro posizione originaria, offrendo una fotografia eccezionalmente dettagliata delle attività umane di 100.000 anni fa. La scoperta rafforza dunque l’idea che i primi Homo sapiens fossero già perfettamente adattati a contesti ambientali complessi e mutevoli, capaci di sfruttare risorse locali, muoversi in territori dinamici e sviluppare tecnologie avanzate molto prima della nascita delle grandi civiltà agricole.