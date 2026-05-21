Dentro “Benito Antonio”, la capsule di Bad Bunny per Zara ispirata a Porto Rico

Oggi debutta una delle collaborazioni fashion più attese dell’anno: quella tra Bad Bunny e Zara. Il cantante portoricano presenta “Benito Antonio”, una capsule collection che prende il nome dal suo vero nome e nasce insieme al celebre marchio spagnolo. Dopo l’anteprima esclusiva andata in scena qualche giorno fa a San Juan, Porto Rico, la collezione ha già fatto discutere online tra entusiasmo, curiosità e numerose critiche, soprattutto per il coinvolgimento di un colosso del fast fashion.

Un esordio nel mondo della moda molto chiacchierato

La collaborazione segna il debutto di Bad Bunny nel mondo della moda firmata. Una scelta che, in realtà, era nell’aria da tempo: negli ultimi mesi l’artista aveva già sfoggiato diversi look Zara durante apparizioni pubbliche molto seguite, dal recente Halftime Show fino al Met Gala, lasciando intuire l’arrivo di un progetto condiviso.

Disponibile dal 21 maggio negli store Zara selezionati e online, “Benito Antonio” è stata sviluppata insieme al direttore creativo Janthony Olivera e riflette pienamente l’estetica del cantante: volumi oversize, tailoring rilassato, streetwear e richiami alla cultura portoricana. Una collezione che prova a fondere lusso e casual wear in uno stile accessibile ma fortemente identitario.

Per Bad Bunny, il progetto rappresenta anche un modo per portare la propria cultura oltre la musica, trasformando Porto Rico in un elemento centrale dell’immaginario della collezione. Non a caso, anche la campagna è stata realizzata sull’isola insieme al regista e fotografo Stillz.

Alcuni scatti della campagna della collezione “Benito Antonio” con Zara.

Foto: Stillz/Zara

All’interno della capsule trovano spazio felpe, completi sartoriali, t-shirt grafiche, pantaloni cargo e diversi accessori, il tutto accompagnato da palette e dettagli ispirati ai Caraibi. I prezzi restano in linea con quelli del brand spagnolo, mantenendo quindi un posizionamento accessibile rispetto ad altre collaborazioni fashion-musica.

Nonostante il grande hype, “Benito Antonio” non è stata accolta solo positivamente. In molti hanno criticato la scelta di collaborare con un brand legato al fast fashion, tema sempre più discusso negli ultimi anni per questioni legate a sfruttamento e sostenibilità. Critiche che diventano ancora più forti considerando l’immagine pubblica di Bad Bunny, spesso associata a messaggi di libertà, inclusione e diritti sociali.