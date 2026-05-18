Il Festival Treccani della lingua italiana arriva a Roma con il “dialogo” come parola chiave

Due giorni di cultura gratuita nel cuore di uno dei quartieri più caratteristici della capitale: sabato 23 e domenica 24 maggio, Piazza Damiano Sauli alla Garbatella ospiterà la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana. L’appuntamento, ideato dalla Fondazione Treccani Cultura, ha scelto quest’anno come parola guida dialogo, un termine che richiama la necessità urgente di costruire relazioni autentiche e sincere, tanto nella sfera privata quanto in quella collettiva.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli eventi.

Cos’è il Festival e perché il dialogo

Nato come appuntamento annuale dedicato ai temi più rilevanti della ricerca di Treccani sulla lingua italiana, il Festival è uno spazio in cui intellettuali, scrittori, accademici e artisti si confrontano con il pubblico su questioni capaci di coinvolgere l’opinione comune. La scelta di “dialogo” per questa nona edizione non è solo tematica ma rispecchia lo spirito stesso della manifestazione: la parola come strumento di ragionamento, espressione e confronto rispettoso tra posizioni diverse.

La riflessione abbraccia il dialogo in tutte le sue declinazioni – interculturale, interreligioso, intergenerazionale, politico, sociale – fino a quello più quotidiano, quello che si coltiva nelle relazioni di tutti i giorni e che contribuisce a costruire un tessuto sociale coeso e non conflittuale.

Il programma: letteratura, psicoterapia, animali e rap

Il calendario dei due giorni è fitto e trasversale, spaziando dalla letteratura all’intelligenza artificiale, dalla musica alla pedagogia, dalla psicoterapia al paesaggio.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo, Francesco Piccolo porterà in scena il monologo Il maschio Zeno Cosini, un’indagine sull’identità maschile attraverso uno dei personaggi più iconici della narrativa novecentesca. Enrico Terrinoni si addentrerà invece nelle forme del dialogo interiore e del silenzio nell’Ulisse di James Joyce.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, Liliosa Azara ed Elisabetta Frontoni dedicheranno un incontro al ruolo che il confronto tra le forze politiche ebbe durante i lavori dell’Assemblea Costituente, un momento storico in cui il dialogo fu letteralmente fondativo.

Il programma si allarga poi a territori insoliti: Enrico Alleva esplorerà le forme di comunicazione e relazione proprie del mondo animale, mentre Gemma Calamandrei e Alberto Siracusano rifletteranno sul valore del dialogo all’interno dei percorsi psicoterapeutici.

Paolo D’Angelo porterà invece una riflessione sul paesaggio come spazio di incontro tra ambiente, natura e rappresentazione artistica. Luana Toniolo e Maria Cristina Terzaghi discuteranno del dialogo nell’arte, tra eredità del passato e trasformazioni imposte dalle tecnologie digitali e dalle nuove modalità di fruizione culturale.

Musica, scuole e carceri: il rap come strumento educativo

Una sezione del programma è dedicata alla musica come forma di dialogo con le nuove generazioni. Antonella Inverno e il rapper Francesco “Kento” Carlo affronteranno il tema del rap come mezzo educativo nelle scuole, nelle comunità e persino nelle carceri minorili, un esempio concreto di come la parola poetica possa aprire canali di comunicazione laddove altri linguaggi faticano ad arrivare.

Per il format Le parole delle canzoni, Sofia Assante dialogherà con Casadilego, cantautrice tra le più interessanti della nuova scena musicale italiana.

Partner e organizzatori

Il Festival è promosso da Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e il Municipio Roma VIII. Contribuiscono alla manifestazione la Regione Lazio e Arsial, con il sostegno di Roma Capitale e delle Biblioteche di Roma. Partecipa anche Panini Comics – Topolino, mentre il supporto organizzativo è affidato a Zètema Progetto Cultura. Media partner ufficiali sono Rai Cultura e Rai Radio 3.

Il programma completo è disponibile su festivaltreccanidellalinguaitaliana.it e su treccani.it/cultura.