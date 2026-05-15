28 maggio: l’Azerbaigian festeggia la sua Repubblica. Una storia che inizia oltre un secolo fa

Era il 1918 quando, nel pieno del caos post-imperiale, un gruppo di parlamentari dichiarò l’indipendenza di uno Stato che nessuno si aspettava: laico, democratico, e con il voto alle donne.

1918: nasce la prima democrazia del mondo islamico

Cent’anni e più di storia, eppure la data del 28 maggio conserva ancora tutto il suo peso. Ogni anno l’Azerbaigian celebra la Respublika günü -la Festa della Repubblica- e lo fa ricordando un momento che, per il 1918, era rivoluzionario. Il Consiglio Nazionale azerbaigiano adottò la Dichiarazione di Indipendenza dando vita a qualcosa di mai visto prima nel mondo islamico: la prima repubblica parlamentare. Suffragio universale, governo pluripartitico, istituzioni statali costruite da zero come una banca nazionale, una moneta propria, un esercito regolare, relazioni diplomatiche internazionali.

Aprile 1920: i bolscevichi mettono fine al sogno

Durò poco. Solo 23 mesi. Il 28 aprile 1920 l’Armata Rossa occupò il paese, e la Repubblica cessò di esistere. Ma fu abbastanza da lasciare un’eredità che nessuna occupazione riuscì a cancellare del tutto; quando nel 1991 l’Unione Sovietica si sgretolò, l’Azerbaigian non ripartì da zero, ma da quelle fondamenta gettate in meno di due anni.

1991: settant’anni dopo, la storia si ripete

La figura di Heydər Əliyev guidò il paese nella nuova stagione di sovranità, raccogliendo il filo di quella storia interrotta settant’anni prima. Vale la pena ricordare che il 28 maggio non è l’unica data nel calendario nazionale azerbaigiano: il 18 ottobre 1991 si celebra separatamente il ripristino dell’indipendenza dall’URSS. Due ricorrenze, due capitoli dello stesso racconto.

Dal Caspio all’Europa: perché l’Azerbaigian conta



Oggi l’Azerbaigian è lo Stato più esteso del Caucaso meridionale, con oltre il 70% del peso economico dell’intera regione. Risorse energetiche, posizione strategica tra Europa e Asia, e una vocazione consolidata al dialogo internazionale – politico, economico, culturale, sportivo – ne fanno un attore tutt’altro che marginale sullo scacchiere globale. E i rapporti con l’Italia, solidi e di lunga data, ne sono una conferma concreta.

Il 28 maggio, dunque, non è solo una festa nazionale. È la memoria di una scommessa vinta, e poi, dopo settant’anni, vinta di nuovo.