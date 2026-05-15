Premio Strega 2026: un’edizione all’insegna del romanzo
Carlo Mondello
- Cultura

Premio Strega 2026: un’edizione all’insegna del romanzo

La dozzina del Premio Strega 2026 racconta una narrativa italiana in evoluzione, tra grandi ritorni e nuove voci. Meno autobiografia e più romanzo, memoria storica e tensione civile caratterizzano una selezione ampia e imprevedibile. Un’edizione che rilancia il valore della narrazione come lettura del presente.

Premio Strega 2026: un’edizione all’insegna del romanzo

La dozzina del Premio Strega 2026 racconta una narrativa italiana in evoluzione, tra grandi ritorni e nuove voci. Meno autobiografia e più romanzo, memoria storica e tensione civile caratterizzano una selezione ampia e imprevedibile. Un’edizione che rilancia il valore della narrazione come lettura del presente.
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Cultura - 15 Maggio 2026

di Carlo Mondello

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