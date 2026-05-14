Annunciati i vincitori del premio letteratura ragazzi di cento

All’interno del seicentesco Salone di Rappresentanza CREDEM di Cento, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione della 47° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento.

I sei libri finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica a novembre scorso – una terna per la scuola primaria e una per la scuola secondari di I grado – sono stati letti a partire, da gennaio, dalla Giuria Popolare: un vero e proprio esercito formato da 11.758 ragazzi di oltre 610 classi provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Francia e Croazia).

I ragazzi hanno letto in classe i libri sotto l’attenta guida dei loro insegnanti, vero motore di questo premio e, al termine, ognuno di loro ha espresso il proprio voto, decretando la graduatoria finale. Un meccanismo democratico e ben collaudato, che da quarantasette anni lascia ai ragazzi il compito di scegliere quale libro è piaciuto di più. Votano in classe alzando la mano, fanno il tifo per il loro libro, e si sentono responsabili della classifica finale. Da qui lo slogan del premio

I numeri della 47° edizione del concorso: 198 libri in concorso, ragazzi che hanno votato 9.847, di cui 4.146 della scuola primaria e 5.701 della scuola secondaria e 1.905 libri acquistati e donati.

CLASSIFICA FINALE SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

1° classificato con 2.179 voti, Io, me e le mie avventure. Diario di una fuga di Charly Delwart, Traduzione di Francesca Novajra, Illustrazioni di Ronan Badel, La Nuova Frontiera Junior edizioni

2° classificato con 1.138 voti, Lo spacciatore di noci, di Valentina Misgur, Bompiani editore.

3° classificato con 829 voti, Lo scheletro nell’armadio di Lilija Berzinska traduzione di Rita Tura e Margherita Carbonaro, illustrazioni di Anna Vaivare Iperborea edizioni

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

1° classificato con 2.127 voti, Il leggendario tesoro di Hell Gate di Davide Morosinotto, Mondadori editore

2°classificato con 2.046 voti, Felice Abbastanza di Kari Stai, traduzione di Maria Valeria D’Avino, Camelozampa editore

3° classificato con 1.528 voti, Brock. La paura del tasso di Anthony McGowan, traduzione di Mara Pace, BUR Rizzoli editore

VINCITORI XXII CONCORSO PER ILLUSTRATORI:

1° classificato Alida Pintus con le illustrazioni del libro La Borda, testo di Alessia Rossi, Piuma edizioni

2° classificato Francesca Ballarini con le illustrazioni del libro Bambini e giardini, testo di Beatrice Masini, Timpetill edizioni

3° classificato NINA SIX con le illustrazioni del libro Le Primule, tradotto da Chiara Borrelli Gallucci editore

PREMIO POESIA “Gianni Cerioli”

Come d’estate il temporale di Carlo Marconi, illustrazioni di Serena Viola, Lapis edizioni.

PREMIO MIGLIOR NARRATIVA ILLUSTRATA

Punto e a capo di Oliver Jeffers, Zoolibri edizioni;

LIBRI SEGNALATI

Colla e io di Mathis illustrazioni di Tiziana Romanin traduzione di Livia Rocchi, Pension Lepic edizioni;

Stella di Gerda Dendooven traduzione di Olga Amagliani, Camelozampa edizioni;

Tessa presidente di Susanna Mattiangeli illustrazioni di Kanjano, Il Castoro edizioni;

Gesso di Anna Woltz traduzione di Anna Patrucco Becchi, Beisler edizioni;

Oceano di Gionata Bernasconi illustrazioni di Marco Somà, Einaudi Ragazzi edizioni;

La prima volta di ogni cosa di Dan Santat traduzione di Laura Tenorini, Il Castoro edizioni;

MENZIONI SPECIALI

Cromosomi di Fabian Negrin illustrazioni di Kalina Muhova, edizionicorsare;

Punto e a capo di Oliver Jeffers, Zoolibri edizioni;

GIURIA TECNICA:

Era composta da: Severino Colombo, scrittore e giornalista del Corriere della Sera; Nicoletta Gramantieri, scrittrice e responsabile della Biblioteca Sala borsa ragazzi di Bologna; Sabrina Maria Fava, Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano; Luigi Dal Cin, scrittore, attore e docente a contratto all’Università di Ferrara; Silvana Sola, Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeyer, docente all’Università di Urbino; Cosimo di Bari, Professore Associato di pedagogia all’Università di Firenze; Anita Gramigna, Professoressa di letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara;

Si conclude così questa 47° edizione del Festival del Premio letterario più longevo d’Italia, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, il Comune di Cento, IBBY e CEPEL.

Il FESTIVAL

Oltre 3.000 ragazzi hanno partecipato agli incontri in programma. L’entusiasmo e la partecipazione confermano che la letteratura per ragazzi, se promossa con la giusta preparazione è una grande fonte di interesse anche per i più giovani. Bambini e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a 5 giorni ricchi di eventi culturali.

IL RICONOSCIMENTO SPECIALE AD ANTONIO FAETI

Appuntamento che rimarrà nella memoria di quanti erano presenti, l’incontro con il Maestro Antonio Faeti, al quale è stato consegnato il Riconoscimento Speciale del Premio Letteratura Ragazzi, durante l’incontro a lui dedicato “Nel Mondo Di Antonio Faeti: Opere, visioni e nuove pagine” con Sabrina Fava, e Tiziana Roversi. “Come Fondazione continueremo a sostenere il Premio Letteratura Ragazzi, perché crediamo nell’importanza di avvicinare i bambini alla lettura, per sviluppare un proprio pensiero libero da adulti” ha concluso la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Raffaella Cavicchi.