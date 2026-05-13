Cannes 2026: tutto sulla 79ª edizione del festival del cinema più atteso

È quel periodo dell’anno in cui Cannes entra nel pieno del suo fermento cinematografico. Da ieri è infatti iniziata la nuova edizione del Festival de Cannes, che proseguirà fino al 23 maggio. Quest’anno l’evento si distingue per alcune assenze significative, tra cui i film italiani in concorso e le grandi produzioni hollywoodiane. Proprio per questo, sui social e tra gli addetti ai lavori, è stato ironicamente ribattezzato “Cannes senza blockbuster”. Tra i titoli più chiacchierati per la corsa alla Palma d’Oro spicca Sheep in the Box del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, già indicato da diversi osservatori come uno dei favoriti della competizione.

Date, giuria e programma

Dal 12 al 23 maggio Cannes ospita la 79esima edizione del Festival de Cannes, uno degli appuntamenti cinematografici più importanti al mondo.

La manifestazione si è aperta ieri con la cerimonia inaugurale e la proiezione del film La Vénus électrique di Pierre Salvadori. Nei prossimi giorni il festival proseguirà tra anteprime, eventi speciali e il concorso ufficiale, fino alla cerimonia conclusiva del 23 maggio durante la quale verrà assegnata la Palma d’Oro.

A presiedere la giuria internazionale di quest’anno è il regista sudcoreano Park Chan-wook. I giurati sono Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Paul Laverty, Isaach de Bankolé e Stellan Skarsgård.

Giuria ufficiale Festival di Cannes 2026 durante la conferenza stampa del 12 maggio 2026. Da sinistra: Didier Allouch, Jury Members Diego Céspedes, Ruth Negga, Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, Chloé Zhao, Isaach de Bankolé, Laura Wandel e Paul Laverty. Foto: Getty Images

Oltre ai grandi nomi della giuria, numerose le personalità attese sulla Croisette, tra cui Monica Bellucci, Cate Blanchett e Jane Fonda. Attesa anche per Peter Jackson, che riceverà la Palma d’Oro onoraria, e per Barbra Streisand, premiata con una Palma onoraria durante la cerimonia di chiusura.

I film favoriti alla Palma d’Oro e sezioni parallele fuori concorso

I film in concorso sono 22 e, già dalle prime proiezioni, non mancano indiscrezioni sui possibili vincitori. Tra i favoriti spicca Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda, opera caratterizzata dal consueto stile umanista del regista giapponese e indicata da molti come possibile vincitrice della Palma d’Oro. Grande attenzione anche per Bitter Christmas (Amarga Navidad) di Pedro Almodóvar, che segna il ritorno del cineasta al cinema in lingua spagnola. Il film affronta il tema del lutto attraverso una forte componente autobiografica. Tra le opere più discusse c’è inoltre El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem protagonista. Definito da molti critici uno dei film più intensi del concorso, potrebbe conquistare il favore della giuria.

Il festival non si limita però alla competizione ufficiale. La sezione “Cannes Première” ospita film di grandi autori fuori concorso, mentre “Un Certain Regard” propone 19 opere dedicate al cinema emergente internazionale e alle opere prime. La giuria di questa sezione è guidata dall’attrice Leïla Bekhti. Accanto a queste, torna anche “La Quinzaine des Cinéastes”, storica sezione parallela che promuove un cinema più libero, innovativo e sperimentale.