Il 19 Maggio la Magia di Rapunzel arriva al teatro Flavio con Elisa Forte e Giorgio Federico Zela

La “treccia magica” più amata del teatro contemporaneo si prepara a sciogliersi nuovamente per il pubblico delle scuole.

Il prossimo 19 maggio il teatro Flavio ospiterà un attesissimo matinée di “Rapunzel e la treccia magica”. Lo spettacolo, reduce dal recente sold-out al Teatro Anfitrione, vede come protagonista l’eclettica Elisa Forte, ormai volto simbolo di questa moderna eroina.

A rendere speciale questa edizione 2026 è la straordinaria intesa scenica tra Elisa Forte e il protagonista maschile, Giorgio Federico Zela, che veste i panni del Principe Guidobaldo.

La critica e il pubblico hanno lodato la loro sintonia, capace di trasformare la classica fiaba in un racconto vibrante di emozioni e modernità.

Zela dona al Principe un carisma e una nobiltà d’animo che si sposano perfettamente con la Rapunzel radiosa e determinata tratteggiata dalla Forte.

Il successo di questo allestimento risiede anche nella nuova visione registica di Francesca Stajano Briganti. L’artista non solo ha curato l’adattamento e l’ideazione dello show, ma sale sul palco nell’iconico e temibile ruolo della Strega Noril. A completare il cast principale troviamo Tina Angrisani, che regala momenti di grande vivacità nel ruolo di Greta.

L’impatto visivo, fondamentale per catturare l’attenzione degli studenti, è garantito dai costumi di Giulia Balbi, che contribuiscono a rendere ogni scena un quadro vivente, sospeso tra sogno e realtà.

L’appuntamento del 19 maggio non è solo un evento ludico, ma un’importante occasione didattica. Attraverso la recitazione e la danza, il cast affronta temi come la conquista della libertà e il superamento delle proprie zone d’ombra. Per Elisa Forte e Giorgio Federico Zela, il matinée rappresenta la sfida più bella: quella di trasmettere ai ragazzi la passione per il palcoscenico e il valore dei sogni.