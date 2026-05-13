Parma apre la prima “Piazza sul Futuro”: parte da qui il percorso nazionale verso l’Assemblea del 2027
Bianca Ricci
- Cultura

Parma apre la prima “Piazza sul Futuro”: parte da qui il percorso nazionale verso l’Assemblea del 2027

Parma apre la prima “Piazza sul Futuro”: parte da qui il percorso nazionale verso l’Assemblea del 2027

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Cultura - 13 Maggio 2026

di Bianca Ricci

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