135 anni dalla nascita di Bulgakov

«Il Maestro e Margherita», «Cuore di cane», «La guardia bianca»: il nome dell’autore di questi grandi capolavori della letteratura è noto a tutti. Il 15 maggio 2026 ricorrono i 135 anni dalla nascita del maestro della satira e del misticismo, drammaturgo e medico Michail Afanas’evič Bulgakov, uno degli scrittori russi più enigmatici.

In questa data, il 15 maggio alle ore 18:30, Casa Russa a Roma ospita il Salotto Letterario e Musicale «Il destino misterioso e inspiegabile di Michail Bulgakov». La sua vita e la sua opera sono piene di misteri e contraddizioni. Militò nel Movimento Bianco, ma divenne un scrittore sovietico di fama. Fu apprezzato da Iosif Stalin, ma perseguitato da funzionari e critici. Le sue opere venivano censurate, eppure tutto il Paese le citava a memoria. Del destino e dell’opera di Bulgakov parlerà nel corso della serata Rita Giuliani, professoressa di letteratura russa.

Lo scrittore ci ha lasciato una ricca eredità letteraria in quasi tutti i generi: feuilleton, capolavori teatrali, novelle e racconti. Concluse il suo percorso artistico con romanzi profondi e straordinari. Nelle opere di Bulgakov convivono armoniosamente il misticismo, il tema religioso e la visione atea del mondo. La sua opera, conosciuta in tutto il mondo, rappresenta una sintesi unica di satira e lirismo, di realismo raffinato e grottesco, di descrizione del quotidiano e parabola filosofica.

Frammenti del romanzo «Il Maestro e Margherita» saranno interpretati dall’attrice teatrale Tania Lettieri e dall’attore e regista Marco Belocchi. Verranno eseguite dediche musicali a Margherita: «La canzone di Margherita» di Michail Glinka, «L’altra notte in fondo al mare» dall’opera «Mefistofele» di Arrigo Boito, «Perduta ho la pace» di Giuseppe Verdi su testo del «Faust» di Goethe, oltre a brani di Rachmaninov e Čajkovskij eseguiti dai soprani: Anastasia Demchenko e Galina Ovchinnikova. Il pianista Maxim Skogorev interpreterà musiche di Franz Liszt, la cui musica era particolarmente amata da Bulgakov.