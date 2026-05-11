Jesolo, la Laguna diventa arte: cento opere raccontano il fragile equilibrio tra terra e acqua
Maria Cilli
- Cultura

Jesolo, la Laguna diventa arte: cento opere raccontano il fragile equilibrio tra terra e acqua

Jesolo, la Laguna diventa arte: cento opere raccontano il fragile equilibrio tra terra e acqua

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Cultura - 11 Maggio 2026

di Maria Cilli

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