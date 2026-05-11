Per Treccani è il momento del dialogo

L’importanza del dialogo al centro della IX edizione del Festival della Lingua Italiana – #leparolevalgono, promosso dalla Fondazione Treccani Cultura, che prende il via oggi a Lecce (8-10 maggio 2026), per proseguire a Roma, Cagliari, Gromo-Clusone (BG) e Lecco Secondo il cineasta israeliano Amos Gitai “in tempo di guerra il dialogo è l’unica soluzione per porre fine a conflitti sanguinosi, con massacri, distruzioni e perdite umane. La lettera che Albert Camus scrisse nel 1943-44 a un suo amico immaginario tedesco ha ispirato, nel 1918, la mia Lettera a un amico a Gaza per cercare di stabilire un dialogo”. Non è un caso che l’Organizzazione per le Nazioni Unite (ONU) abbia deciso nel 2002 di istituire la Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo, quel Dialogo al centro della IX edizione del Festival della Lingua Italiana Treccani, che prende il via oggi a Lecce (8-10 maggio 2026). Il Festival Treccani rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla necessità di favorire la pratica e la diffusione del dialogo nella società e nei rapporti internazionali e recuperare l’abitudine a interagire in modo autentico in tutti gli ambiti della nostra vita, personale o pubblica, all’interno della famiglia – tra coniugi o nei rapporti con i figli – a livello internazionale, dove i conflitti scaturiscono molto spesso dalla mancanza di un confronto aperto e costruttivo; e anche in ambiti dove il dialogo dovrebbe essere naturale, come nella scuola, nello sport o nei rapporti di amicizia. «La disponibilità al confronto – spiega la Fondazione Treccani Cultura – rappresenta uno dei punti centrali della nostra vita sociale, dove il dialogo interculturale, interreligioso, politico e sociale dovrebbe essere coltivato quotidianamente perché può evitare profonde incomprensioni e diminuire la conflittualità».