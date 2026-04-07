Officina Pigneto a Roma: incontri culturali per “sognare forte” e creare comunità
Raffaella Antonini
- redazione cultura

Officina Pigneto a Roma: incontri culturali per “sognare forte” e creare comunità

Officina Pigneto è il nuovo appuntamento culturale della Capitale. Ogni settimana un incontro il giovedì alle ore 18:30 a Roma, nel quartiere Pigneto. 36 appuntamenti previsti durante l’anno. I primi undici appuntamenti si terranno ogni giovedì dal 2 aprile al 25 giugno. Il programma è a cura dello scrittore Nicola Lagioia e della scrittrice Anna Voltaggio. Il tema di questo primo trimestre è Sognare Forte, un invito rivolto alla cittadinanza a riappropriarsi degli spazi urbani, a tornare a percepire il senso di appartenenza alla città, al tessuto sociale e culturale di cui si compone, a entrare in relazione con le persone che la città la vivono.

Officina Pigneto a Roma: incontri culturali per “sognare forte” e creare comunità

Officina Pigneto è il nuovo appuntamento culturale della Capitale. Ogni settimana un incontro il giovedì alle ore 18:30 a Roma, nel quartiere Pigneto. 36 appuntamenti previsti durante l’anno. I primi undici appuntamenti si terranno ogni giovedì dal 2 aprile al 25 giugno. Il programma è a cura dello scrittore Nicola Lagioia e della scrittrice Anna Voltaggio. Il tema di questo primo trimestre è Sognare Forte, un invito rivolto alla cittadinanza a riappropriarsi degli spazi urbani, a tornare a percepire il senso di appartenenza alla città, al tessuto sociale e culturale di cui si compone, a entrare in relazione con le persone che la città la vivono.
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redazione cultura - 7 Aprile 2026

di Raffaella Antonini

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