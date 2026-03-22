Paolo Zagari, la metropoli in prosa e in versi

Paolo Zagari, scrittore romano, regista di documentari e inviato di trasmissioni Rai, nelle sue ultime due pubblicazioni racconta il mondo tragico e immaginifico della Capitale visto al microscopio.

Lo fa con un romanzo che parte da un fatto di cronaca e diventa surreale e con una raccolta di versi liberi che esprimono l’incredibile modernità della poesia.

La metropoli in prosa e in versi

La Capitale diventa essa stessa quasi un personaggio raccontata nei diversi aspetti della quotidianità: quella affettiva e professionale che attraversa sia il mondo interiore che le relazioni sociali.

La scrittura è dirompente, trascinante, ironica senza essere provocatoria in modo manieristico. Tutto però è raccontato con compassione, autoironia benevola e anche una vena di tenerezza.

Il cavalletto di Siviglia, edito nel 2025 da Mds Editore, è un romanzo in cui l’autore costruisce una narrazione bizzarra.

L’azione inizia in un giorno qualsiasi di un uomo qualunque intrappolato nel traffico del raccordo anulare alla fine di una banale giornata lavorativa.

Il racconto prende una piega noir e diventa surreale, restando però profondamente autentico. Sullo sfondo quasi cinematografico dell’azione, dove è descritto un banale episodio di abbandono coniugale, c’è Roma, la Città eterna, ove tutto è possibile.

È un romanzo metropolitano che ritrae non senza ironia, una profonda solitudine: quella dell’uomo medio che trova una ragione per sentirsi utile salvando un gatto nero sul raccordo,

Ritratti, Metropoli, Assoli, Oasi, Distacco, Nevrosi, Lupi a motore

Ritratti, Metropoli, Assoli, Oasi, Distacco, Nevrosi, Lupi a motore, è invece la sua prima raccolta poetica, pubblicata nel 2025 da Edizioni Ensemble. Il genere è diverso ma conserva la stessa ironia e gli stessi scenari.

L’autore con un linguaggio pulsante, piano e molto arguto, fotografa senza sconti l’alienazione dell’uomo contemporaneo immerso nel rumore e nelle difficoltà della metropoli.

Tra istantanee impietose e anche divertenti e riflessioni che assomigliano a monologhi di teatro, l’autore tratteggia una moltitudine di personaggi. Si muovono sullo sfondo di scorci urbani, lavorativi, personali tra ironia e malinconia, mantenendo però il disincanto di chi si concede un sorriso e non rinuncia a giocare. Il Capo, una corrosiva filastrocca, è emblematica in tal senso.