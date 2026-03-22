Paolo Zagari, la metropoli in prosa e in versi
Raffaella Roversi
- Cultura

Paolo Zagari, la metropoli in prosa e in versi

Paolo Zagari, scrittore romano, regista di documentari e inviato di trasmissioni Rai, nelle sue ultime due pubblicazioni racconta col microscopio il mondo tragico e immaginifico della Capitale.

Paolo Zagari, la metropoli in prosa e in versi

Paolo Zagari, scrittore romano, regista di documentari e inviato di trasmissioni Rai, nelle sue ultime due pubblicazioni racconta col microscopio il mondo tragico e immaginifico della Capitale.
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Cultura - 22 Marzo 2026

di Raffaella Roversi

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