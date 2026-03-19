Le Vie del Nobel. Itinerari tra le grandi voci della letteratura latinoamericana
Le Vie del Nobel. Itinerari tra le grandi voci della letteratura latinoamericana
Le Vie del Nobel. Itinerari tra le grandi voci della letteratura latinoamericana
Dopo l’appuntamento inaugurale dedicato a Gabriela Mistral, prosegue a Roma il ciclo Le Vie del Nobel, la rassegna promossa dall’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana per esplorare l’opera e l’eredità dei grandi autori latinoamericani insigniti del Premio Nobel per la Letteratura. Il secondo incontro, in programma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Fanfani dell’IILA, sarà dedicato alla figura di Octavio Paz, poeta, saggista e diplomatico messicano, vincitore del Nobel nel 1990 e protagonista assoluto della letteratura del Novecento.
L’evento collima anche con la recente pubblicazione del volume della collana Mondadori “I Meridiani” dedicato a Octavio Paz, che per la prima volta riunisce in Italia una ricca selezione di testi poetici e in prosa, offrendo uno sguardo ampio, stratificato e definitivo sull’opera di uno degli autori più influenti del secolo scorso. Il volume raccoglie l’autoantologia El fuego de cada día, seguita da Poemas 1989-1996 e da una selezione di traduzioni poetiche tratte da Versiones y diversiones. Accanto ai testi in versi, il Meridiano propone un corpus significativo della produzione saggistica, da El laberinto de la soledad a El mono gramático, fino a numerosi altri scritti che testimoniano la tensione continua tra riflessione poetica e pensiero critico. Il progetto editoriale è curato da Ernesto Franco, che ha firmato la traduzione di tutta la parte poetica. Le nuove traduzioni in prosa sono di Ilide Carmignani e Glauco Felici. Il saggio introduttivo e la cronologia sono di Massimo Rizzante, mentre l’apparato di commento è a cura di Federica Rocco e Rocío Luque.
A presentare l’incontro sarà Matteo Lefèvre, con gli interventi di Stefano Tedeschi, professore di Letteratura Ispanoamericana – Sapienza Università di Roma, Massimo Rizzante, poeta, saggista e traduttore – Università di Trento e Francesca Borrelli, giornalista culturale e coordinatrice di “Alias – Il Manifesto”.
L’incontro dedicato a Octavio Paz è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia e con l’Istituto Culturale del Messico in Italia “Tina Modotti”.
Le Vie del Nobel si propone come un percorso tra lettura critica, divulgazione e confronto culturale, che attraversa i temi e le voci che hanno fatto della letteratura latinoamericana un patrimonio universale. Gli incontri, ospitati presso la sede dell’IILA (Via Paisiello 24, Roma), coinvolgono docenti, traduttori, scrittori, giornalisti e studenti degli atenei romani, Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tor Vergata e Università Roma Tre, in uno spazio aperto al dialogo tra generazioni e discipline.
Dopo Octavio Paz, il calendario proseguirà con l’incontro dedicato a Pablo Neruda (29 aprile) e, nel corso del 2026, con gli appuntamenti su Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa.
L’organizzazione e il coordinamento della rassegna sono a cura di Felipe Joannon Ovalle e Matteo Lefèvre.