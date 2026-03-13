Tra arte e geopolitica: Buttafuoco risponde alle polemiche sul padiglione russo con un progetto sul dissenso
Bianca Ricci
- Cultura

Tra arte e geopolitica: Buttafuoco risponde alle polemiche sul padiglione russo con un progetto sul dissenso

Tra arte e geopolitica: Buttafuoco risponde alle polemiche sul padiglione russo con un progetto sul dissenso

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Cultura - 13 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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