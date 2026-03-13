Rai Radio3 Cardinale Zuppi: “Auguri a Prima Pagina 50 anni di contenuti e dialogo” e ricorda la sua esperienza come conduttore

Alla trasmissione di Rai Radio3 Prima Pagina arrivano anche gli auguri del Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana. Lo stesso Zuppi ha condotto la trasmissione per ben due volte: la prima settimana di dicembre 2001 e la settimana di Natale del 2008, evidenziando l’importanza della radio e del dialogo. Ecco le sue parole in onda su Radio3: “Celebro anch’io i 50 anni di Prima Pagina. Fu per me un’esperienza particolare, interessantissima: sia la lettura dei giornali, con qualche caffè necessario per non intrecciarsi tra le righe, sia per il colloquio con gli ascoltatori sempre interessante, stimolante, a volte pieno di criticità, ma in cui la radio svolgeva proprio la sua funzione. Quindi tanti auguri per i prossimi 50 anni. È cambiato tanto nella comunicazione, ma Prima Pagina resta una bellissima esperienza in cui c’è il ruolo della radio che eroga contenuti, come deve fare, ma anche quello degli ascoltatori di discutere insieme, di dialogare. Si fa davvero troppo poco e Prima Pagina l’ha fatto in questi 50 anni”.