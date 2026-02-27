Feltrinelli arriva a Montevideo

Un sogno che diventa realtà. Un palazzo degli anni Venti nel cuore di Montevideo a 11000 km da via Andegari a Milano, dove tutto ebbe inizio settant’anni fa, si colora della passione per le idee e dell’entusiasmo che unisce la grande comunità internazionale del libro: apre la prima Libreria Feltrinelli del Sud America, 60000 titoli, due piani di scoperta continua, una caffetteria aperta lungo tutta la giornata, eventi, incontri, presentazioni, per un nuovo cuore pulsante di una città così amica della cultura italiana.

Negli anni 60 Feltrinelli inaugura un legame ininterrotto con le voci e gli autori dell’America Latina, contribuendo a farle conoscere e apprezzare dal pubblico europeo: Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Miguel A. Asturias, Manuel Scorza, João Guimarães Rosa e molti altri. In tanti casi sono state le prime traduzioni al mondo, come per Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez e Diario del Che in Bolivia di Ernesto Che Guevara.

Oggi, a distanza di settant’anni, Feltrinelli sceglie di nuovo l’America Latina per dare vita ad una nuova fase della propria storia, un viaggio al contrario rispetto a quello degli anni 60 che porta l’esperienza libraria della prima catena di librerie italiane a costruire un progetto ambizioso nato dalla collaborazione con tre partner locali già attivi tra Uruguay e Argentina Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich e Paolo Braun.

“L’America Latina ha significato storicamente per Feltrinelli tante cose – spiega Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo Feltrinelli. Una fonte letteraria e di idee a cui guardare, un continente che ci ha regalato profonde amicizie e profondi legami personali e intellettuali, e oggi acquista un senso in più, quello della scoperta, perché aprire questa libreria è come presentarsi a casa da amici per condividere un pezzo di vita assieme, pronti a lasciare che le cose accadano, che gli incontri abbiano il momento giusto e ci possa essere buon tempo da passare assieme. Questo è lo spirito e l’emozione con cui apriamo la nostra prima libreria in Uruguay: un ponte di amicizia, il gusto per la scoperta, la passione per i libri.”

“Con i nostri tre partner locali, Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich e Paolo Braun, spiega Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli, in un certo senso ci siamo scelti reciprocamente: abbiamo scoperto di parlare la stessa lingua, di credere negli stessi valori e avere una visione comune. Da questa intesa siamo partiti per progettare uno spazio che fosse inedito per i lettori, ma perfettamente integrato con l’esperienza locale, accogliente e familiare. E poi naturalmente che contenesse anche una parte di offerta che rappresenta il nostro pane quotidiano, i libri in lingua italiana che, selezionati dai librai feltrinelli, rappresentano una delle sezioni più ricche della libreria.”

Tra le strade del centro di Montevideo, l’insegna Feltrinelli è pronta ad accogliere lettrici e lettori all’interno del palazzo Pablo Ferrando, simbolo dell’Art Nouveau in città, che è stato protagonista negli ultimi mesi di un importante intervento di restauro,realizzato dallo studio Toro Arquitectos, volto a conservarne le sue peculiarità architettoniche, dalle curve alle vetrine, al lucernario superiore, ai motivi naturali.

Con una proposta di oltre 60.000 titoli, la libreria Feltrinelli a Montevideo si sviluppa su due piani per un totale di 650 metri quadrati. Il piano di ingresso ospita i diversi generi letterari, dalla narrativa alla saggistica, alla poesia alla critica illustrata, fino alla letteratura per l’infanzia con una sezione inedita dedicata ai titoli per bambini che trattano tematiche legate all’ambiente, alle questioni di genere e alla diversity.

Il piano superiore si concentra sulla letteratura internazionale con un’ampia sezione dedicata ai libri in lingua italiana portando a Montevideo un’impronta della cultura che il catalogo di Feltrinelli ha contribuito a forgiare e una selezione di letture imprescindibili per chi desidera approcciarsi alla letteratura italiana.

È un viaggio che attraversa la libreria, lungo tutto il percorso sono dislocati tavoli tematici, realizzati dai librai con una rotazione bisettimanale, per fornire ai lettori una pluralità di voci e prospettive utili ad approfondire tematiche e questioni legate all’attualità e alla contemporaneità: un’occasione per costruire la propria visione del mondo, a partire dai libri.

Ad arricchire la proposta, una caffetteria che offrirà colazioni, pranzi semplici ideali per la dinamica del mezzogiorno e, a partire dalle 19:00, una selezione di drink e gastronomia per accompagnare l’inizio delle attività culturali che si svolgeranno in questo spazio: presentazioni di libri, gruppi di lettura, show case musicali.

«Abbiamo immaginato per quasi un anno intero come sarebbe stato questo progetto e la realtà supera di gran lunga le aspettative. Grazie ai miei soci Alejandro e Juan e alla sintonia nata con Feltrinelli, da oggi Montevideo avrà una libreria speciale, sia per la singolarità dell’edificio che la ospita, sia per l’impressionante selezione di titoli e autori che contiene, in grado di incuriosire ogni tipo di lettore. Ci impegniamo affinché la nuova Feltrinelli di Montevideo diventi un luogo di cultura attiva, uno spazio in cui tutti possano sentirsi a casa, tra i libri”, afferma Pablo Braun, socio.

Per celebrare l’arrivo in città della nuova Libreria Feltrinelli, sabato 28 febbraio dalle ore 19.00 è in programma una grande festa del libro, delle idee e dell’Italia, assieme a autrici e autori locali, la comunità del libro di Montevideo, la presenza della delegazione italiana e spagnola di Feltrinelli. Il tutto, accompagnato musicalmente dall’esibizione live dei 27 elementi dell’Orchestra di las Mil Melodías che intratterrà il pubblico con sonorità anni ’20, in simbiosi perfetta con lo stile architettonico della libreria.