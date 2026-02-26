WikiFlix: oltre 4.000 film gratis, senza abbonamento. Il cinema di dominio pubblico torna accessibile

Un archivio digitale nato dalla community di Wikipedia raccoglie un secolo di storia del cinema e lo rende disponibile a tutti: niente registrazione, niente paywall, niente algoritmi.

Non è un servizio streaming nel senso in cui siamo abituati a usare il termine. WikiFlix non ha contenuti originali, non chiede abbonamenti e non vuole i vostri dati. È un archivio digitale: raccoglie film in pubblico dominio da repository aperti come Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube, li organizza in un catalogo navigabile e li rende disponibili gratuitamente. Si apre, si cerca, si guarda.

Come funziona

Il progetto nasce dall’ecosistema Wikimedia, la stessa rete di volontari che gestisce Wikipedia, e si basa su Wikidata per aggiornare automaticamente il catalogo. L’infrastruttura è ospitata su Toolforge, la piattaforma cloud della Wikimedia Foundation. I film non vengono caricati direttamente: WikiFlix li indicizza e li riproduce dalle fonti originali, nel pieno rispetto delle licenze. Nessuna zona grigia legale, nessun modello pubblicitario, nessuna profilazione degli utenti.

La community mantiene anche una lista di esclusione: certi materiali di propaganda non compaiono nella navigazione casuale, pur restando reperibili per chi li cerca in un contesto di studio o ricerca. Una scelta editoriale consapevole, non un filtro automatico.

Il catalogo: un secolo di cinema

Quattromila titoli che coprono oltre cent’anni di storia. Ci sono i classici che ogni cinefilo conosce: Viaggio nella Luna di Méliès (1902), Nosferatu di Murnau (1922), Metropolis di Fritz Lang, La corazzata Potëmkin di Ejzenštejn, Wings (1927), primo film nella storia a vincere l’Oscar come Miglior Film. E ancora Chaplin, le prime animazioni Disney, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Un tram chiamato desiderio. Accanto ai nomi celebri c’è una parte forse più inedita: cinematografie meno frequentate, come quella giapponese, danese, russa, cinese. Documentari come La casa è nera dell’iraniana Forough Farrokhzad, raro da trovare su qualsiasi altra piattaforma. Il catalogo è organizzato per genere, decade e nazionalità; c’è anche una sezione dedicata ai film diretti da donne. I titoli in evidenza sono quelli con maggiore documentazione su Wikipedia: un criterio basato sulla rilevanza storica, non sui volumi di clic.

Pubblico dominio e accesso alla cultura

Quando il copyright di un’opera scade, quella opera torna legalmente accessibile a tutti. WikiFlix si occupa di rendere questo accesso concreto e ordinato, sottraendo film storici all’oblio dei repository sparsi in rete e restituendoli in un formato fruibile. Non è un servizio in competizione con le piattaforme commerciali, che operano su logiche completamente diverse, quanto piuttosto un complemento: uno spazio dedicato alla memoria cinematografica che nessun modello di business tradizionale avrebbe interesse a costruire.

Utile anche per le scuole

Il portale istituzionale Cinema e Immagini per la Scuola ha già segnalato WikiFlix come risorsa didattica. I film in pubblico dominio possono essere proiettati in classe e utilizzati per attività educative senza necessità di licenze o abbonamenti. Per chi vuole costruire un percorso sul linguaggio cinematografico, dalle origini del cinema muto all’espressionismo, dal montaggio sovietico alle avanguardie, il catalogo offre materiale difficilmente reperibile altrove in modo così diretto. Ogni scheda include cast, trama e collegamento alla voce Wikipedia corrispondente. Nessuna app da installare, nessuna configurazione: basta una connessione.

Cosa non offre

WikiFlix non ha film recenti, quasi nessun contenuto doppiato in italiano e la disponibilità di alcuni titoli dipende dalla stabilità delle fonti esterne, se un file viene rimosso da Internet Archive, il link smette di funzionare. Non è lo strumento giusto per chi cerca l’ultima uscita o la serie del momento. È pensato per chi vuole esplorare la storia del cinema senza barriere economiche o tecniche.

WikiFlix è consultabile gratuitamente su: wikiflix.toolforge.org