Capodanno cinese 2026: tra fuochi, lanterne e l’energia del Cavallo di Fuoco

Dal 17 febbraio al 3 marzo, la Festa di Primavera celebra il rinnovamento, la famiglia e la cultura millenaria cinese, intrecciando simboli antichi e dinamiche globali.

Il Capodanno cinese non è solo una data sul calendario: è un rito di rinascita che attraversa storia, famiglia e società. Nel 2026 le celebrazioni iniziano il 17 febbraio, segnano l’inizio dell’Anno del Cavallo di Fuoco e si concludono il 3 marzo con la suggestiva Festa delle Lanterne. Per quindici giorni, il tempo sembra sospeso tra il passato e il presente, tra riti antichi, danze, fuochi d’artificio e momenti di intimità familiare, mentre l’intera società, dalla Cina alle comunità di tutto il mondo, si prepara a celebrare fortuna, energia e speranza.

Il Cavallo di Fuoco entra nella tradizione zodiacale con la forza di chi sa muoversi veloce e libero, simbolo di coraggio, audacia e cambiamento. Secondo l’astrologia cinese, ogni anno nasce dall’incontro tra uno dei dodici animali – Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale – e uno dei cinque elementi: Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua. Le combinazioni, sessanta in tutto, si ripetono ciclicamente. L’ultima volta del Cavallo di Fuoco fu nel 1966, un anno di grandi trasformazioni politiche e culturali in Cina e nel mondo. Non è causalità, ma simbolo: quando l’impeto del Cavallo si unisce al Fuoco, l’energia si fa intensa, propensa al cambiamento e all’azione, spingendo verso slancio e rinnovamento.

Le strade si riempiono di rosso e di luce già nei giorni precedenti la vigilia. Le famiglie puliscono a fondo le case, un rituale per allontanare le energie negative e prepararsi ad accogliere la fortuna del nuovo anno. Sulle porte compaiono distici augurali in inchiostro nero su carta rossa (duìlián), mentre lanterne e decorazioni colorano ogni angolo: ogni gesto ha un significato preciso, dalle buste rosse con denaro e auguri (hóngbāo) simbolo di protezione e continuità, ai piatti della cena che custodiscono auspici di abbondanza, longevità e prosperità.

Treni e stazioni accolgono chi torna al luogo d’origine per la vigilia, un momento atteso tutto l’anno. La cena non è solo convivialità, ma un racconto condiviso in cui ogni piatto porta con sé un augurio di abbondanza, longevità, prosperità, e ogni brindisi crea un ponte tra generazioni. A mezzanotte il cielo si accende: i fuochi d’artificio squarciano il buio del cielo e lo tingono di rosso e oro, scacciando la sfortuna e salutando il nuovo ciclo, mentre le danze del leone e del drago percorrono le strade al ritmo dei tamburi. La città diventa teatro e rito insieme.

Oggi la Festa di Primavera supera i confini nazionali. Parate e lanterne animano le Chinatown d’Europa e d’America e mentre per quindici giorni il mondo guarda all’Oriente, il Cavallo di Fuoco ci invita a guardare avanti con audacia e a fare spazio al cambiamento anche nella nostra vita quotidiana.