Le Alchimiste, l’omaggio di Kiefer a donne sapienti del passato
Raffaella Roversi
- Cultura

Anselm Kiefer porta a Milano Le Alchimiste, un nuovo ciclo pittorico concepito appositamente per la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Sono donne sapienti che attraverso l’alchimia hanno dato un contributo fondamentale alla nascita della scienza moderna. Dialogano quindi con l’architettura "scomposta" della Sala delle Cariatidi. Sono infatti grandi Tele di recupero, cucite a pezzi, con materiali sedimentati, recuperati da altre storie, dipinte con pittura informe e evocativa. Grumi di passati anche mortiferi ricomposti in opera d'arte che si protendono però verso la luce dorata.

Cultura - 8 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

