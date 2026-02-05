I Macchiaioli a Palazzo Reale di Milano
Raffaella Roversi
- Cultura

I Macchiaioli a Palazzo Reale di Milano

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 Palazzo Reale a Milano ospita la grande mostra di I Macchiaioli. Con più di cento opere viene tratteggiata la breve ma intensa esperienza del movimento artistico-rivoluzionario che operò principalmente in Toscana dal 1848 al 1872, data della morte di Giuseppe Mazzini.

I Macchiaioli a Palazzo Reale di Milano

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026 Palazzo Reale a Milano ospita la grande mostra di I Macchiaioli. Con più di cento opere viene tratteggiata la breve ma intensa esperienza del movimento artistico-rivoluzionario che operò principalmente in Toscana dal 1848 al 1872, data della morte di Giuseppe Mazzini.
foto-articolo
Cultura - 5 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: