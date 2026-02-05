Iran, il 12 Farvardin: la nascita della Repubblica Islamica e il significato della festa nazionale 

Dal referendum del 1979 alla fine della monarchia

Ogni anno, il 12 Farvardin del calendario persiano –che cade generalmente il 1° aprile—l’Iran celebra il Giorno della Repubblica Islamica (Ruz-e Jomhuri-ye Eslāmī), la principale ricorrenza civile legata alla storia politica contemporanea del Paese. È una data che segna un punto di svolta: la conclusione simbolica del ciclo rivoluzionario del 1979 e l’inizio di un nuovo ordine statale.

La festa affonda le sue radici nel referendum popolare del marzo 1979, svoltosi a poche settimane dalla caduta della monarchia di Pahlavi e dall’esilio dello Scià Mohammad Reza Shah. Dopo oltre due secoli di governo monarchico, la popolazione iraniana fu chiamata a esprimersi sulla forma futura dello Stato. Il quesito era netto, privo di alternative intermedie: monarchia o Repubblica Islamica. Secondo i risultati ufficiali, oltre il 98% dei votanti si espresse a favore della seconda opzione, sancendo formalmente la nascita della Repubblica Islamica dell’Iran.

Il 12 Farvardin non commemora soltanto l’esito di una consultazione elettorale, ma rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla trasformazione profonda dell’identità politica e culturale del Paese. Con quella scelta, l’Iran imboccò una strada inedita, fondata sull’intreccio tra sovranità popolare e wilāyat al-faqīh, la dottrina sciita che attribuisce ai giuristi islamici la guida dello Stato in assenza dell’Imām occultato. Un modello che avrebbe ridefinito il rapporto tra religione, potere e partecipazione politica nel mondo mediorientale.

Nel discorso ufficiale, il Giorno della Repubblica è spesso presentato come simbolo di autodeterminazione nazionale e di rottura con il passato monarchico, percepito come segnato da disuguaglianze e ingerenze straniere. Al contempo, il significato della data continua a essere oggetto di letture diverse, riflettendo le tensioni e la pluralità che attraversano la società iraniana contemporanea.

Oggi il 12 Farvardin è un giorno festivo ufficiale: scuole e uffici pubblici restano chiusi e in molte città si tengono cerimonie istituzionali, discorsi delle autorità e commemorazioni pubbliche. Le forme della celebrazione possono cambiare nel tempo e adattarsi al clima politico del momento, ma il valore simbolico della ricorrenza resta centrale nel calendario civile della Repubblica Islamica.

A oltre quattro decenni di distanza, il Giorno della Repubblica continua a richiamare il momento in cui una mobilitazione rivoluzionaria si tradusse in un nuovo ordine statale. Più che una semplice commemorazione, questa rimane una data fondativa attraverso cui l’Iran continua a interrogare la propria identità politica e il significato di quella scelta che, nel 1979, ne ha ridisegnato il destino.