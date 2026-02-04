Capitale Italiana della Cultura 2026: L’Aquila e il modello della rinascita

L’Aquila è Capitale italiana della Cultura 2026, un riconoscimento di grande rilievo che mira a valorizzare un territorio ricchissimo di arte, cultura e spiritualità, segnato nel tempo da eventi sismici profondi, in particolare dal terremoto del 2009. Il progetto culturale, che ridefinisce L’Aquila come “Città Multiverso”, punta alla rigenerazione urbana e sociale, proponendosi come modello e fonte di ispirazione per gli altri borghi italiani. Con oltre 300 eventi in 300 giorni, L’Aquila vuole diventare un esempio virtuoso di valorizzazione del territorio.

L’Aquila: una città ricca di storia e pronta a rinascere

Per il 2026, L’Aquila è stata scelta come Capitale italiana della Cultura, un incarico di grande prestigio che comporta responsabilità significative ma anche importanti opportunità per un territorio, come quello abruzzese, ricco di risorse culturali, artistiche e naturali. Il capoluogo regionale sorge ai piedi del Gran Sasso ed è circondato da imponenti catene montuose che contribuiscono a rendere il paesaggio particolarmente suggestivo. La città vanta una storia profonda, fatta di tradizioni, cultura e spiritualità: emblematica è la Perdonanza Celestiniana, celebrazione religiosa di origine medievale che si svolge ancora oggi e che è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Allo stesso tempo, L’Aquila porta i segni dei numerosi eventi sismici che l’hanno colpita nel corso dei secoli, tra cui il devastante terremoto del 2009, che ha provocato gravi perdite umane e la distruzione di una parte significativa del centro storico. A distanza di anni, il sisma del 2009 continua a lasciare tracce profonde sul patrimonio storico e culturale e sulla vita della comunità, che ancora oggi affronta le conseguenze di quella tragedia.

L’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia di inaurazione di “L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026”.

In questo scenario, il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura assume un valore profondo: rappresenta un’occasione concreta di rigenerazione urbana e di rilancio socio-economico non solo per la città, ma per l’intero territorio regionale, anche attraverso la valorizzazione dei borghi e delle aree circostanti, spesso poco conosciute o frequentate.

Missione e eventi in programma della “Città Multiverso”

Il progetto culturale si fonda sulla visione di “Città Multiverso”, un’idea che punta a costruire una rete culturale diffusa, capace di restituire l’immagine di “un territorio con mille capitali”, mettendo in luce le molteplici opportunità offerte dall’Abruzzo nel suo insieme. Il calendario degli eventi è ampio e variegato, con oltre 300 appuntamenti in 300 giorni, pensati per coinvolgere pubblici diversi. Festival, performance, danza, cinema, teatro e numerosi altri linguaggi artistici animeranno la città, affiancati da iniziative formative e progetti culturali innovativi, aperti a cittadini, turisti e visitatori.

Giornata di inaugurazione.

Foto: quotidiano.net

Tra gli eventi più attesi figurano l’opera in prima mondiale di Nicola Piovani, realizzata per celebrare l’80° anniversario della Società Aquilana dei Concerti, e il progetto artistico dedicato all’800° anniversario della morte di San Francesco, particolarmente significativo per una città fortemente legata alla spiritualità. È inoltre prevista la prima competizione internazionale di direzione d’orchestra “Vittorio Antonellini”, che rafforza il ruolo di L’Aquila come centro di produzione culturale di livello internazionale. Il programma ufficiale è consultabile qui.

Un ulteriore elemento di innovazione introdotto dal progetto è l’istituzione del primo Osservatorio culturale urbano in Italia, con sede proprio a L’Aquila, pensato per analizzare e misurare l’impatto delle politiche culturali sul benessere della comunità, sulla coesione sociale e sullo sviluppo locale.Nel suo insieme, il progetto di Capitale italiana della Cultura offre a L’Aquila una straordinaria opportunità di valorizzazione e rinascita dopo le ferite lasciate dai terremoti, che continuano a influenzare profondamente il tessuto economico e sociale del territorio. “Città Multiverso” diventa così un modello possibile per le altre regioni italiane: un esempio di come trasformare le difficoltà in una nuova forza, rinascendo dalle macerie con una visione culturale condivisa e duratura.