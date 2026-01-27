La Lituania e il fuoco che non si spegne

Miti, riti e identità culturale nel folklore lituano

La Lituania, piccola repubblica baltica distesa tra foreste fitte e laghi silenziosi, conserva un patrimonio culturale profondamente intrecciato con la natura e con il ritmo ciclico del tempo. Qui il folklore non è un residuo del passato, ma una presenza viva che continua a modellare l’identità nazionale. In nessun altro ambito questo risulta tanto evidente come nella commistione tra antiche credenze pagane e tradizione cristiana. La Lituania fu l’ultimo Paese d’Europa a convertirsi ufficialmente al cristianesimo, alla fine del XIV secolo. La nuova fede, al suo arrivo, trovò una società già ricca di miti, riti e divinità legate agli elementi naturali. Piuttosto che cancellare queste credenze, il cristianesimo finì piuttosto per sovrapporsi ad esse, generando un sincretismo culturale unico. Divinità come Perkūnas, dio del tuono e della giustizia, o Medeina, protettrice delle foreste, continuarono a vivere nei racconti popolari e nei simboli, talvolta “trasformate” in figure cristiane o associate a santi. Questo dialogo continuo tra sacro antico e sacro cristiano emerge chiaramente nelle festività tradizionali. Joninės, celebrata durante il solstizio d’estate e oggi associata a San Giovanni, conserva forti elementi pagani. Quando cala la notte e i falò si accendono sulle colline e lungo i laghi, la Lituania sembra ritrovare il proprio linguaggio più antico. Attorno al fuoco si intrecciano canti, risate e silenzi, mentre le fiamme illuminano volti e simboli che appartengono a epoche diverse. È in questo spazio sospeso, tra luce e ombra, che paganesimo e cristianesimo diventano parte della stessa narrazione. Il falò non è solo memoria del passato, ma un gesto collettivo che continua a rinnovarsi, ricordando che la cultura lituana, come il fuoco, vive finché viene custodita e condivisa. Allo stesso modo, durante Užgavėnės, che precede la Quaresima, le strade dei villaggi si riempiono di maschere grottesche, volti animaleschi e figure demoniache che sembrano emergere da un tempo arcaico. Tra risate, rumori metallici e carri improvvisati, l’Inverno viene simbolicamente deriso e schiacciato, mentre il fantoccio di Morė, incarnazione del freddo e della morte, viene bruciato tra le fiamme, annunciando il ritorno della luce e della fertilità. La musica tradizionale riflette la stessa continuità. Le sutartinės, antichi canti polifonici femminili riconosciuti dall’UNESCO, evocano un mondo arcaico fatto di ripetizione, trance e armonia collettiva. Strumenti come le kanklės o i flauti skudučiai accompagnavano cerimonie stagionali e momenti comunitari, spesso legati a riti oggi reinterpretati in chiave cristiana. Anche l’artigianato popolare racconta questa fusione culturale. Le celebri croci lituane, finemente intagliate, combinano simboli cristiani con motivi solari, vegetali e cosmici di origine pagana. Non si tratta di semplici oggetti di devozione, ma veri e propri talismani di protezione. Luoghi come la Collina delle Streghe, popolata da sculture lignee che raffigurano figure mitologiche e demoni del folklore, testimoniano una mitologia che continua a essere narrata e reinventata. A questa geografia simbolica appartiene anche la celebre Collina delle Croci, nei pressi di Šiauliai. Migliaia di croci di legno, ferro e metallo si accumulano sul colle da generazioni, lasciate come ex voto, segni di devozione o di resistenza identitaria. Sebbene profondamente cristiano nel suo significato, il luogo conserva un’aura che richiama antichi spazi sacri pagani: una collina consacrata dal gesto umano, dalla ripetizione rituale e dal legame con la terra. Qui la croce non cancella il passato, ma si innesta in una più antica tradizione di sacralizzazione del paesaggio. In Lituania, dunque, il folklore non è mera reliquia museale ma un linguaggio vivo: un ponte tra passato e presente, tra fede e natura, tra memoria e identità contemporanea.