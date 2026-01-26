San Sava, il giorno che unisce la Serbia tra fede, scuola e memoria

Il 27 gennaio, in Serbia, non è una data qualunque. È il giorno di San Sava, una festa che va ben oltre il calendario religioso e che ogni anno riesce a unire chiese, scuole, famiglie e comunità, dentro e fuori dai confini nazionali. Non è solo una celebrazione del passato: è un momento in cui la Serbia si guarda allo specchio e ritrova una parte profonda di sé.

La storia di un santo

San Sava non è ricordato come una figura distante o monumentale. Al contrario, per molti serbi è quasi una presenza familiare, un punto di riferimento morale che attraversa la vita quotidiana. Nato nel XII secolo come RastkoNemanjić, figlio di un sovrano, avrebbe potuto scegliere il potere e il prestigio. Scelse invece la via più difficile: la rinuncia, lo studio, la fede. Diventò monaco, poi guida spirituale, fino a fondare la Chiesa ortodossa serba indipendente. Ma ciò che resta vivo, ancora oggi, non è solo la sua opera storica, bensì il messaggio umano che ha lasciato: conoscenza, dialogo, responsabilità.

La mattina del 27 gennaio, nelle scuole serbe, l’atmosfera è diversa. Le lezioni si fermano, le aule si riempiono di canti, poesie, piccoli spettacoli preparati dagli studenti. I bambini recitano, spesso emozionati, testi dedicati a San Sava; gli insegnanti parlano di lui non come di un santo irraggiungibile, ma come di qualcuno che credeva profondamente nel valore dell’istruzione. Non a caso, San Sava è considerato il patrono della scuola e della cultura: un simbolo che ricorda come il sapere sia una forma di responsabilità verso la comunità.

Nelle chiese, intanto, si celebrano liturgie solenni. I fedeli accendono candele, pregano, ascoltano parole antiche che parlano ancora al presente. L’inno dedicato a San Sava, cantato con rispetto e commozione, accompagna una giornata che molti vivono in silenzio, altri in compagnia, ma quasi tutti con un senso condiviso di appartenenza. È una festa che non ha bisogno di grandi gesti: vive nei dettagli, nei rituali, nella memoria collettiva.

San Sava è anche una figura che parla di unità in un paese segnato da divisioni storiche e ferite non sempre rimarginate. Fu un mediatore, un uomo capace di conciliare fede e politica senza imporre, senza alzare la voce. Per questo, ancora oggi, viene evocato come esempio di equilibrio, di dialogo, di rispetto reciproco. In un tempo in cui le fratture sociali sembrano allargarsi, il suo messaggio appare sorprendentemente attuale.

La festa di San Sava non si ferma ai confini della Serbia. Nelle comunità serbe all’estero, dall’Europa occidentale al Nord America, il 27 gennaio diventa un’occasione per ritrovarsi, parlare la propria lingua, raccontare ai più giovani chi erano i nonni e da dove vengono. Per chi vive lontano dalla patria, San Sava è spesso il filo invisibile che lega passato e presente, identità e integrazione.

Alla fine, la forza di questa festa sta proprio qui: nella sua capacità di essere insieme religiosa e civile, intima e collettiva. San Sava non viene celebrato solo per ciò che è stato, ma per ciò che continua a rappresentare. Un invito alla conoscenza, alla responsabilità e alla convivenza. Un giorno in cui la Serbia, almeno per un momento, rallenta e ricorda che l’identità non è fatta solo di storia, ma di valori condivisi e gesti quotidiani.