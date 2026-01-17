La Dottrina Monroe: la paura, l’orgoglio e l’ambizione di una giovane America

Nel 1823 gli Stati Uniti non si sentivano invincibili. Anzi. Si sentivano esposti, vulnerabili, ancora troppo giovani per permettersi ingenuità. La Dottrina Monroe nasce così: non da un senso di superiorità, ma da un timore profondo. La paura che la storia potesse ripetersi, che le grandi potenze europee tornassero a fare ciò che avevano sempre fatto: decidere il destino degli altri.

Quando James Monroe pronunciò il suo messaggio al Congresso, non stava disegnando un impero. Stava mettendo un confine emotivo prima ancora che politico. Era come dire: “Fin qui possiamo reggere. Oltre no”. L’Europa, appena uscita dalle guerre napoleoniche, stava rialzando la testa. Le monarchie si erano riorganizzate e guardavano con fastidio alle rivoluzioni, soprattutto a quelle che avevano scardinato il sistema coloniale in America Latina. Per Washington, il rischio era chiaro: se l’Europa fosse tornata nelle Americhe, nessuno avrebbe garantito che si sarebbe fermata.

Monroe non parlò da conquistatore. Parlò da uomo che sente il peso della responsabilità. Il messaggio era semplice, quasi diretto: l’America non è più terra di conquista. Basta colonie, basta interferenze. Chi dall’Europa proverà a rimettere piede nelle Americhe sarà considerato una minaccia. In cambio, gli Stati Uniti promettevano di restare fuori dalle dispute europee. Un equilibrio fragile, ma necessario.

Dietro quelle parole c’era anche la mente lucida e pragmatica del segretario di Stato John Quincy Adams. Adams sapeva che il Paese non era pronto a una guerra, ma intuiva che dichiarare apertamente una linea rossa avrebbe rafforzato l’identità nazionale. Era un atto di coraggio politico, ma anche di comunicazione: dire al mondo “gli Stati Uniti ci sono” prima ancora di poterlo dimostrare con la forza.

In realtà, nel 1823, la Dottrina Monroe era più un avvertimento morale che una minaccia reale. Gli Stati Uniti non avevano né la marina né l’esercito per farla rispettare. A renderla credibile fu, paradossalmente, la Gran Bretagna, interessata a mantenere l’America Latina libera da concorrenti europei per motivi commerciali. Una coincidenza di interessi che diede peso a parole altrimenti fragili.

Col passare degli anni, però, quelle parole cambiarono volto. Gli Stati Uniti crebbero, si arricchirono, si armarono. E la Dottrina Monroe, lentamente, smise di essere solo una difesa. Divenne una giustificazione. Ogni crisi in America Latina iniziò a essere letta come una questione “interna” all’emisfero occidentale, quindi di competenza statunitense. Washington si assunse il ruolo di arbitro, spesso senza essere invitata.

Per molti Paesi latinoamericani fu una delusione amara. La dottrina che avrebbe dovuto proteggerli dall’imperialismo europeo si trasformò, ai loro occhi, in una nuova forma di controllo. Interventi militari, pressioni economiche, governi sostenuti o ostacolati a seconda degli interessi di Washington. La promessa di autonomia lasciava spazio a una realtà fatta di dipendenza e instabilità.

Nel Novecento, la Dottrina Monroe non fu archiviata, ma adattata. Durante la Guerra Fredda, tornò al centro della scena come uno scudo ideologico contro l’espansione dell’Unione Sovietica. Ogni presenza comunista nel continente americano veniva percepita come una violazione intollerabile. La crisi dei missili di Cuba rese evidente quanto quella dottrina, nata oltre un secolo prima, fosse ancora viva, emotivamente e politicamente.

Oggi, parlare di Dottrina Monroe significa confrontarsi con una storia ambigua. È stata una dichiarazione di autodifesa, ma anche uno strumento di potere. Ha protetto l’indipendenza del continente da vecchi imperi, ma ha anche aperto la strada a nuove forme di ingerenza. È il riflesso di una nazione che, crescendo, ha faticato a distinguere tra sicurezza e controllo.

Forse, più che una strategia, la Dottrina Monroe è uno specchio. Racconta le paure di un Paese giovane, l’orgoglio di una nazione che vuole essere riconosciuta e le contraddizioni di una potenza che, nel difendersi, ha imparato a comandare. E’ dunque necessario leggerla non solo come una formula politica, ma come il prodotto di uomini, timori e scelte che hanno cambiato il destino di un intero continente.