L’Italia dei primi Italiani. Ritratto di una nazione appena nata: un grande racconto collettivo
Raffaella Roversi
- Cultura

L’Italia dei primi Italiani. Ritratto di una nazione appena nata al Castello di Novara, è un grande racconto collettivo. Un percorso espositivo non cronologico, piuttosto pensato come un viaggio attraverso la giovane Italia in costruzione, dove molteplicità di territori, ambienti sociali, storia e arte, si intrecciano tra loro.

Cultura - 7 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

