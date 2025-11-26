

Torna a Roma Più libri più liberi che si terrà alla Nuvola, un volume sospeso nel cuore dell’Eur. Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre, cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura per un evento che coinvolgerà 569

editori da tutta Italia, con 700 appuntamenti e scrittori e scrittrici da tutto il mondo.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà il 4 dicembre alle ore 10.30 alla Nuvola.





Ragioni e Sentimenti: il tema 2025



Il tema del 2025 è Ragioni e sentimenti, un modo per celebrare il 250° anniversario della nascita

di Jane Austen con un riferimento esplicito al romanzo che ha aperto la strada alla narrativa

moderna. Attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, si indagherà se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare e non solamente di disperare.



Una serie di scrittrici, scrittori, traduttrici, giornaliste, studiosi si alterneranno nel racconto della

propria e altrui passione per una delle più grandi scrittrici mai esistite, tra questi: Edoardo Prati

con un focus sui sentimenti, Letizia Pezzali sull’economia, Angela Frenda sulla cucina,

Cenciarelli sul concetto di casa, Ben Pastor su Jane Austen e i generi letterari mentre Susanna

Basso e Isabella Pasqualetto sulle scelte linguistiche nelle diverse traduzioni, Giovanni Peresson

dell’Ufficio Studi AIE con un racconto sulla persistenza delle pubblicazioni di Jane Austen nel

mercato italiano, Lorenzo Gasparrini dirà di Darcy e Simone Lenzi, partendo da Dionisotti e

Moretti, parlerà della geografia nella letteratura di Austen, Annalisa De Simone di come si

diventa persone adatte al mondo grazie a Jane Austen, Edoardo Pisani di ciò che Jane Austen

lascia a chi legge.



L’Auditorium Nuvola



All’interno della Nuvola, non mancheranno i momenti di incontro con tanti personaggi del

mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione che si alterneranno sul palco

dell’Auditorium: Jovanotti sarà il protagonista di un incontro che delineerà un ritratto a tutto

tondo di un artista che è nel flusso vocale del mondo, dalla canzone alla poesia, al ritmo dei

pedali della sua bicicletta, Zerocalcare presenterà il suo nuovo volume Nel nido dei serpenti con

Marianna Aprile, Alessandro Barbero ci porterà dentro le tante versioni della vita di San

Francesco d’Assisi, il giornalista Marco Travaglio tratterà la tensione contemporanea tra guerra,

pace e trasformazioni globali. Poi Stefano Mancuso con Il cantico della terra, Diego Bianchi ed Elena Stancanelli in un incontro. Il titolo è Raccontare la realtà: giornalismo e letteratura, moderati da Simona Sala, e Anna Foa in dialogo con Francesca Mannocchi, su Chi ha perso la guerra in Palestina.



Si terrà inoltre un incontro dal titolo Libertà di parola/Libertà di stampa per presentare il

nascente Pen Roma, che si candida a contribuire al Pen International. Un’associazione, che si occupa

degli scrittori e delle scrittrici che ogni giorno vengono perseguitati o uccisi nell’esercizio della

professione. Saranno presenti Burhan Sönmez, Sandro Veronesi, presidente del Pen Roma, Helena Janeczek, Loredana Lipperini e Roberto Saviano.



Sul palco dell’Auditorium andrà poi in scena lo spettacolo di teatro civile. Quando la disobbedienza civile rompe l’assedio: un racconto sulla Striscia di Gaza come mare chiuso e confine invalicabile,

simbolo di oppressione e lotta.