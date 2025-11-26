Torna a Roma “Più libri più liberi”
Torna a Roma Più libri più liberi che si terrà alla Nuvola, un volume sospeso nel cuore dell’Eur. Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre, cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura per un evento che coinvolgerà 569
editori da tutta Italia, con 700 appuntamenti e scrittori e scrittrici da tutto il mondo.
L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà il 4 dicembre alle ore 10.30 alla Nuvola.
Ragioni e Sentimenti: il tema 2025
Il tema del 2025 è Ragioni e sentimenti, un modo per celebrare il 250° anniversario della nascita
di Jane Austen con un riferimento esplicito al romanzo che ha aperto la strada alla narrativa
moderna. Attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, si indagherà se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare e non solamente di disperare.
Una serie di scrittrici, scrittori, traduttrici, giornaliste, studiosi si alterneranno nel racconto della
propria e altrui passione per una delle più grandi scrittrici mai esistite, tra questi: Edoardo Prati
con un focus sui sentimenti, Letizia Pezzali sull’economia, Angela Frenda sulla cucina,
Cenciarelli sul concetto di casa, Ben Pastor su Jane Austen e i generi letterari mentre Susanna
Basso e Isabella Pasqualetto sulle scelte linguistiche nelle diverse traduzioni, Giovanni Peresson
dell’Ufficio Studi AIE con un racconto sulla persistenza delle pubblicazioni di Jane Austen nel
mercato italiano, Lorenzo Gasparrini dirà di Darcy e Simone Lenzi, partendo da Dionisotti e
Moretti, parlerà della geografia nella letteratura di Austen, Annalisa De Simone di come si
diventa persone adatte al mondo grazie a Jane Austen, Edoardo Pisani di ciò che Jane Austen
lascia a chi legge.
L’Auditorium Nuvola
All’interno della Nuvola, non mancheranno i momenti di incontro con tanti personaggi del
mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione che si alterneranno sul palco
dell’Auditorium: Jovanotti sarà il protagonista di un incontro che delineerà un ritratto a tutto
tondo di un artista che è nel flusso vocale del mondo, dalla canzone alla poesia, al ritmo dei
pedali della sua bicicletta, Zerocalcare presenterà il suo nuovo volume Nel nido dei serpenti con
Marianna Aprile, Alessandro Barbero ci porterà dentro le tante versioni della vita di San
Francesco d’Assisi, il giornalista Marco Travaglio tratterà la tensione contemporanea tra guerra,
pace e trasformazioni globali. Poi Stefano Mancuso con Il cantico della terra, Diego Bianchi ed Elena Stancanelli in un incontro. Il titolo è Raccontare la realtà: giornalismo e letteratura, moderati da Simona Sala, e Anna Foa in dialogo con Francesca Mannocchi, su Chi ha perso la guerra in Palestina.
Si terrà inoltre un incontro dal titolo Libertà di parola/Libertà di stampa per presentare il
nascente Pen Roma, che si candida a contribuire al Pen International. Un’associazione, che si occupa
degli scrittori e delle scrittrici che ogni giorno vengono perseguitati o uccisi nell’esercizio della
professione. Saranno presenti Burhan Sönmez, Sandro Veronesi, presidente del Pen Roma, Helena Janeczek, Loredana Lipperini e Roberto Saviano.
Sul palco dell’Auditorium andrà poi in scena lo spettacolo di teatro civile. Quando la disobbedienza civile rompe l’assedio: un racconto sulla Striscia di Gaza come mare chiuso e confine invalicabile,
simbolo di oppressione e lotta.