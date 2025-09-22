12 Ottobre: Festa nazionale di Spagna

In Spagna il 12 ottobre non è un giorno qualsiasi. È la festa nazionale, e basta nominarla per evocare immagini precise: le strade di Madrid con la grande parata, gli aerei che colorano il cielo di rosso e giallo, i discorsi ufficiali delle autorità. Ma dietro le immagini c’è molto di più: c’è una data che racconta tanto la fierezza di un popolo quanto le ferite di una storia complessa.

Il motivo della scelta è noto: il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo arrivava in America. Quel viaggio, partito dai porti spagnoli, cambiò il destino del mondo. Per la Spagna significò diventare protagonista assoluta di un’epoca nuova, quella delle grandi scoperte e delle conquiste. È un’eredità che ancora oggi pesa, in bene e in male.

Non tutti, infatti, guardano a quella ricorrenza con gli stessi occhi. C’è chi la vive come un simbolo di orgoglio nazionale, la conferma di una cultura e di una lingua che hanno saputo attraversare oceani. Ma ci sono anche voci critiche, soprattutto in America Latina, dove il 12 ottobre viene letto in modi diversi: per alcuni è il Día de la Hispanidad, per altri il Día del Encuentro de DosMundos, per altri ancora semplicemente il ricordo dell’inizio di una dominazione dolorosa. In Spagna stessa non mancano i contrasti: Catalogna e Paesi Baschi spesso si tengono a distanza, vedendo in quella festa qualcosa che non li rappresenta.

Eppure la forza di questa data sta proprio lì, nella sua ambivalenza. Non è una ricorrenza piatta, che scorre senza lasciare traccia. È un giorno che obbliga a fare i conti con la storia, che mette davanti a una domanda: cosa significa oggi essere spagnoli, e che rapporto c’è con quel passato che ha portato la lingua e la cultura iberica a mezzo mondo?

Se guardiamo alle celebrazioni ufficiali, la scena principale è sempre Madrid. La parata militare, la presenza del re, gli aerei che dipingono il cielo: sono rituali che danno alla festa un volto istituzionale e solenne. Ma la realtà della giornata è più sfaccettata. Ci sono eventi culturali, aperture gratuite nei musei, concerti, iniziative locali. C’è un Paese che, almeno per un giorno, prova a raccontarsi come comunità, pur tra differenze profonde.

Resta una contraddizione evidente: da una parte l’orgoglio per una lingua parlata da oltre 500 milioni di persone, dall’altra la memoria di un colonialismo che ha lasciato segni dolorosi. È una tensione che non si può cancellare con una parata, ma che rende la ricorrenza viva, non un semplice rito svuotato di significato.

Ogni anno i discorsi ufficiali insistono su un concetto: “unità nella diversità”. È una formula che può sembrare retorica, ma che in fondo dice la verità su questo Paese. La Spagna è fatta di differenze fortissime, eppure cerca un collante che tenga insieme tutto. Il 12 ottobre diventa così una specie di esercizio collettivo: un momento per affermare l’unità, ma anche per riconoscere la pluralità.

Da fuori, qualcuno potrebbe pensare che sia solo una festa come tante, con le sue bandiere e i suoi soldati in parata. Da dentro, però, il 12 ottobre è qualcosa di più delicato: è un giorno che divide e unisce allo stesso tempo, che fa discutere e che fa riflettere. Ed è proprio questa sua natura controversa a renderlo ancora centrale.

In fondo, la Fiesta Nacional è il riflesso di ciò che è la Spagna oggi: un Paese che porta sulle spalle una storia gigantesca, che prova a farne tesoro senza nascondere le contraddizioni, e che continua a cercare un equilibrio tra radici, orgoglio e proiezione al futuro.