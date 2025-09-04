21 settembre: la festa d’indipendenza maltese

Nel cuore del Mediterraneo si trova una terra che per secoli è stata al centro di rotte, conquiste e desideri. Per decenni, il Paese ha vissuto sotto il dominio di potenze straniere, attratte dalla sua posizione strategica, dalle risorse naturali e dal potenziale commerciale dell’isola. Poi, 61 anni fa, qualcosa nella storia è cambiato e il popolo maltese è riuscito a scrivere una nuova pagina della propria storia. Era il 21 settembre 1964 quando, con dignità e determinazione, l’isola conquistava la sua indipendenza. Da quel giorno in poi quella data è entrata nei libri di storia e oggi, a distanza di oltre sei decenni, Malta ricorda quel giorno con orgoglio e riconoscenza, rendendo omaggio a chi ha reso possibile il sogno della libertà.

La strada verso l’indipendenza

Il percorso verso l’indipendenza non fu né rapido, né semplice. Dopo una breve parentesi sotto il controllo francese, Malta passò ufficialmente sotto l’influenza britannica nel 1814, con il Trattato di Parigi. L’isola divenne così una base strategica fondamentale per la difesa dell’Impero britannico nel Mediterraneo. Fu un’epoca segnata da grandi opere infrastrutturali, ma anche da profondi squilibri e restrizioni.

Durante il XX secolo crebbe un sentimento nazionalista e filo-italiano, alimentato da legami culturali e geografici con l’Italia. Un episodio simbolico avvenne nel 1919, quando soldati britannici aprirono il fuoco su manifestanti maltesi che protestavano contro le tasse: un momento che accese ulteriormente le spinte indipendentiste. Con l’avvento del fascismo in Italia e l’aumento delle tensioni internazionali, il Regno Unito cercò di rafforzare il proprio controllo, imponendo la lingua inglese e limitando l’uso dell’italiano.

Assediata per oltre due anni dalle forze dell’Asse, durante la seconda guerra mondiale, l’isola non si arrese mai. Il coraggio del popolo maltese fu tale che re Giorgio VI del Regno Unito insignì l’intera popolazione della Croce di Malta, oggi visibile sulla bandiera nazionale.

21 settembre 1964: la nascita di una nazione

La svolta arrivò finalmente nel 1964, dopo anni di pressioni diplomatiche, manifestazioni e negoziati. Il 21 settembre di quell’anno, Malta ottenne la piena indipendenza e divenne ufficialmente uno Stato sovrano e membro del Commonwealth. Da quel momento, il popolo maltese poté finalmente decidere autonomamente del proprio futuro, ponendo le basi per uno Stato moderno e democratico.

Una festa che unisce il Paese

Oggi, la Festa dell’Indipendenza è uno dei momenti più sentiti dalla popolazione maltese. Ogni anno, in tutta l’isola, le celebrazioni iniziano con una solenne cerimonia presso il Monumento dell’Indipendenza a Floriana, dove il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e le principali autorità del Paese rendono omaggio a quel momento storico. La giornata prosegue tra eventi culturali, manifestazioni, spettacoli musicali e commemorazioni che coinvolgono cittadini di tutte le età. In serata, l’Independence Arena si anima con un grande alzabandiera, alla presenza di una folla entusiasta. A conclusione, spettacolari fuochi d’artificio illuminano il cielo maltese, ricordando a tutti quanto quel giorno del 1964 abbia cambiato per sempre il volto della nazione.

La celebrazione dell’indipendenza non è soltanto una festa, ma un’occasione per riflettere sul valore della libertà e sulla forza di un popolo che ha saputo resistere, lottare e infine vincere. È un simbolo di unità nazionale, di memoria condivisa e di orgoglio per un passato che ha aperto le porte a un futuro autonomo e sovrano.