La Festa Nazionale Norvegese, Tra Storia e Costumi

Ogni nazione ha un proprio giorno di festa nazionale, ma probabilmente pochissime di esse sono celebrate in maniera così entusiasta e unica come il 17 maggio in Norvegia, data che commemora la firma della Costituzione norvegese a Eidsvoll nel 1814 e l’inizio della sua indipendenza.

A quel tempo la Norvegia si trovava sotto dominio svedese e gli svedesi credevano che la celebrazione fosse soltanto una provocazione contro la Svezia e la famiglia reale; pertanto, il re Carl Johan proibì di festeggiare la giornata. Questo divieto innescò nel popolo norvegese un maggior desiderio di indipendenza e un’enorme protesta si tenne nella piazza principale di Christiana (Oslo), che in seguito divenne nota come “La battaglia della piazza” del 1829.

Le autorità svedesi reagirono a questa rivolta spontanea, ma le loro azioni non fecero altro che fomentare la resistenza. Henrik Wergeland, poeta norvegese, ebbe un ruolo chiave in questo movimento di resistenza e negli anni successivi contribuì a trasformare la giornata in una festa per i bambini piuttosto che in una giornata di orgoglio patriottico.

Dopo la morte del re Carl Johan, avvenuta nel 1844, suo figlio Oscar I prese il suo posto e la giornata iniziò a essere celebrata liberamente. Durante gli anni ’60 dell’Ottocento, la festa del 17 maggio si consolidò e nel 1870 fu lanciato il primo barnetog (la parata dei bambini). Inizialmente la giornata era incentrata soltanto sulla costituzione norvegese, ma dopo il 1905 i festeggiamenti sono stati estesi anche alla famiglia reale.

Durante la giornata del 17 maggio, i bambini sfilano con le bandiere e marciano insieme alle bande musicali. Gli edifici sono decorati con bandiere norvegesi e donne e uomini di tutte le età indossano il loro Bunad, o costume nazionale. Gli studenti delle scuole superiori indossano uniformi e festeggiano l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico. Il suono della musica ad alto volume proviene da ogni angolo delle città. In questo giorno c’è l’usanza di “mangiare quello che piace” e il cibo abbonda sulle tavole norvegesi.

Non c’è occasione migliore della Festa Nazionale della Norvegia per sfoggiare le tradizioni locali, che inevitabilmente fanno leva sui costumi tradizionali. Sicuramente per le strade norvegesi è possibile trovare persone vestite con il “bunad” abito tradizionale indossato sia dalle donne che dagli uomini, che raccontano le origini di questo antico paese.

I ragazzi dell’ultimo anno delle superiori, invece, indossano tute color verde, blu, nere e rosse e i bambini si divertono a chiedere loro una “russekort” ossia un biglietto da visita personalizzato, con il loro nome, la foto e citazioni divertenti. Biglietti poi collezionati che diventano il souvenir perfetto per i più piccoli nel giorno della festa nazionale.

In un mondo dove il patriottismo è visto come una deriva, qualcuno, fra i ghiacci, ci ricorda l’importanza essenziale di questo valore che stiamo demonizzando ogni giorno di più.