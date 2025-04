Epitafio di Pericle: un inno alla democrazia e al coraggio

Alla fine del primo anno della guerra del Peloponneso, in occasione dei funerali dei caduti, il condottiero e politico Pericle pronunciò uno dei discorsi più celebri e significativi di tutti i tempi, passato alla storia per i suoi principi universali e senza tempo. Se oggi possiamo ancora ricordarla è grazie a Tucidide, uno storico ateniese che la raccolse nella sua opera “storia della guerra del Peloponneso”. L’epitaffio di Pericle, pensato per risvegliare gli spiriti di uno stato ancora in guerra, non solo esalta le virtù della democrazia ateniese, ma celebra anche i risultati di Atene, evidenziando l’importanza del coraggio, della libertà e dell’unità di fronte alle difficoltà.

L’importanza del discorso funebre

Fin dall’inizio il discorso si distingue per la sua originalità. Nel proemio, infatti, il politico ateniese rifiuta l’idea che il valore dei caduti debba essere misurato sulla base dell’eloquenza dei discorsi funebri, in quanto non è la bellezza delle parole a determinare la grandezza dei soldati caduti, ma le loro stesse azioni. Con questa premessa, Pericle sposta l’attenzione direttamente al cuore del suo messaggio: il sacrificio di quei soldati che hanno dato la vita per rendere Atene grande.



L’orazione e l’elogio degli antenati

L’orazione, poi, prende vita attraverso l’elogio agli antenati. Inizia quindi con un riferimento a coloro che, prima dei caduti, hanno contribuito a costruire e difendere la polis, rendendo Atene ciò che è nel presente. L’elogio agli antenati acquisisce quindi una rilevanza che va oltre la semplice commemorazione dei defunti, ribadendo l’importanza di difendere e preservare i valori che hanno reso grande Atene, come la democrazia, la libertà e il bene comune. Quello di Pericle è quindi un invito alla responsabilità, perché i caduti non sono solo esempi di coraggio, ma portatori di un’eredità che i vivi devono custodire.



Più avanti, nell’epitaffio, Pericle inizia a esternare quei valori distintivi della polis ateniese e lo fa partendo dalla forma di governo della polis, tra cui la democrazia. “Il suo nome è democrazia perchè il governo non si basa sull’interesse di pochi, ma sulla maggioranza”, dice il condottiero ateniese. L’orazione non si ferma ad un elogio del sistema politico, ma si trasforma in una riflessione sui principi di giustizia e di eguaglianza. Atene è un modello di democrazia in cui ogni cittadino ha la possibilità di partecipare alla vita politica, senza distinzione di classe sociale o ricchezza. Ciò che conta più di ogni altra cosa è il prestigio personale, il quale non deriva dalla ricchezza o dal potere economico, ma dall’impegno per il bene comune.

La finalità del discorso

Il discorso prosegue poi mettendo in luce quella che secondo l’oratore è la qualità distintiva della città: la capacità unica di unire la massima audacia con una scrupolosa valutazione delle situazioni. Questo equilibrio tra coraggio e riflessione è ciò che distingue Atene dalle altre città della Grecia.

Solo alla fine viene svelato il vero motivo della lunga digressione sul valore della sua città. L’intenzione non è solo celebrare Atene, ma, attraverso questa orazione, dimostrare quale sia la posta in gioco per il futuro della polis. Pericle vuole quindi infondere coraggio nel suo popolo, scuotere le coscienze dei suoi concittadini e spingerli a comprendere l’importanza del momento che stanno vivendo.



“La felicità consiste nella libertà e la libertà dipende dal coraggio”, afferma con fermezza, sottolineando che la libertà che Atene ha raggiunto non è qualcosa di scontato o da prendere per acquisito. Essa è il frutto di un coraggio che va rinnovato ogni giorno, di un sacrificio che va sostenuto con determinazione. Questa riflessione si collega profondamente al messaggio che Pericle ha dato fin dall’inizio del suo discorso, ovvero che la grandezza della sua città è il risultato di secoli di lotte e sacrifici, ma soprattutto del coraggio di ogni singolo cittadino che, con il proprio impegno, contribuisce a difendere e a preservare la democrazia. Il coraggio, quindi, non è solo un valore individuale, ma è essenziale per il destino collettivo di Atene.