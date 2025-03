Il caffè tigrino unisce le persone

La leggenda narra di Omar, un discepolo della Shadhiliyya, conosciuto per la sua capacità di curare i malati con la sola forza della preghiera. Secondo la cronaca antica, Omar fu esiliato da Mokha, una città dello Yemen, sulle coste del Mar Rosso, e fu mandato in una grotta deserta nei pressi di Ousab, nell’attuale Eritrea. Il mistico, avvolto dalla natura e colto dalla noia e dal bisogno di procurarsi cibo, provò a masticare le bacche di alcuni arbusti situati lì vicino. Trovandole amare provò a tritarle, nel tentativo di migliorarne il sapore. Divennero immangiabili e dure. Provò, dunque, a bollirle per ammorbidirle, producendo, così, un fragrante liquido scuro, noto a tutti con il nome di “caffè”. Dopo averne bevuto qualche sorso, Omar fu in grado di rimanere senza cibo per giorni interi. E’ proprio qui che l’Eritrea ed il caffè ebbero il loro primo incontro.

Sotto il controllo dell’Italia

Ad oggi sembra che il caffè in Eritrea non venga più coltivato, ma si pensi che all’inizio del 900 le colture occupavano circa 12.500 acri di terreno. Solo il 10% di quella terra era occupato da italiani. E’ risaputo, però, che gli italiani raramente coltivano la terra in prima persona, motivo per cui si affidarono alla manodopera di eritrei diseredati. Dopo la sconfitta italiana e durante i decenni di guerra con l’Etiopia, principale rivale in materia e non solo, le informazioni sullo stato delle piantagioni di caffè saranno limitate e, a tratti, inesistenti. Niente a che vedere rispetto a una dozzina di anni prima! L’unica cosa certa è che, negli anni 90, l’Eritrea diventerà uno dei maggiori paesi esportatori di caffè, nonostante, all’epoca, non ne producesse.

E’ una questione culturale

Quella del caffè però, più che una questione economica, è una questione culturale. Si parla, infatti, di “cerimonia del caffè” o “boon” o “buna”, ed è un vero e proprio rito che fa parte della vita quotidiana dei tigrini, ripetuto, secondo un’antichissima procedura, tre volte al giorno: mattina, pomeriggio e sera. Preparare il caffè per qualcuno, in Eritrea, significa avere una lunga e piacevole chiacchierata con quella persona, chiunque essa sia. Nelle dinamiche di coppia, ad esempio, spesso una moglie aspetta per ore a casa il marito di ritorno dal lavoro, o da qualunque altro posto, per poter bere un caffè con lui. In questo modo i coniugi riescono, appunto, a passare del tempo di qualità insieme, parlando a cuore aperto in un’atmosfera accogliente, recuperando il tempo perduto. Insomma, dei veri romanticoni! Invitare, invece, qualcuno a casa a prendere un caffè, nella cultura tigrina rappresenta un gesto di calda ospitalità, spesso accompagnato da biscotti, pop corn, e incenso o limone bruciato, per completare l’ambiente con un buon profumo.

Caffè fatto in casa

Ovviamente la maggior parte dei bar del Paese utilizza macchine per caffè espresso ma per quanto riguarda l’home-made? Per prima cosa viene stesa una copertura d’erba sul pavimento, prima che le tazze tradizionali (finjal), vengano poste su un piccolo tavolo. I chicchi di caffè vengono lavati e poi tostati, a fuoco medio, in una padella che viene costantemente scossa, finché i chicchi non diventano color cioccolato fondente. Una volta tostati vengono macinati con un pestello e poi versati in una pentola di argilla rotonda (jebena) con un beccuccio alto. Si aggiunge, poi, l’acqua e viene messa la pentola a bollire. Una volta raggiunta l’ebollizione, la jebena viene posizionata su un supporto che la fa pendere, permettendo ai fondi di caffè di depositarsi per bene. Infine, il caffè è pronto per essere versato e la jebena può essere riempita d’acqua per il giro successivo. Il caffè, infatti, viene bevuto in tre giri: il primo è chiamato “Awol”, il secondo “Kalayieti” e il terzo “Bereka”. Può essercene un quarto che prende il nome di “Dereja”. Solitamente bisogna assistere almeno fino al terzo turno e, una volta terminati tutti e tre i giri, gli ospiti benedicono la casa del padrone e le donne che hanno eseguito la cerimonia. Ovviamente la prima tazza è la migliore, perché la proporzione tra caffè e acqua nell’infuso è dominante e di gran lunga più forte.

E dunque, per concludere, con tutta la distanza che nel tempo è venuta a crearsi tra le persone, non sarebbe forse opportuno che ciascuno di noi porti questa tradizione nelle proprie case?