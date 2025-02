A Roma, presso lo Spazio Europa, è stata inaugurata la mostra fotografica “I volti della solidarietà”, che racconta l’impegno dei cittadini e delle istituzioni europee nell’accogliere i rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra scatenata dalla Russia. Le immagini esposte evidenziano il calore e la disponibilità con cui gli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui Romania e Italia, hanno risposto all’emergenza umanitaria, con il supporto anche dei fondi europei.

La mostra celebra il grande lavoro svolto per accogliere oltre 4 milioni e mezzo di ucraini, grazie anche all’applicazione della direttiva europea sulla protezione temporanea. Le fotografie offrono uno spaccato potente delle azioni di solidarietà che hanno permesso a queste persone di trovare rifugio, opportunità di lavoro, istruzione e una nuova vita, in risposta all’aggressione russa che ha sconvolto la loro terra.

Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, ha sottolineato l’importanza di questa direttiva, che consente ai rifugiati ucraini di avere accesso al lavoro, alla scuola e alla residenza in tutta l’Unione Europea. “Per la prima volta nella storia dell’UE, abbiamo dovuto applicare questa direttiva a causa dell’aggressione russa”, ha spiegato Casini, evidenziando anche che circa 700.000 bambini ucraini hanno avuto la possibilità di proseguire gli studi nelle scuole europee. La mostra, inaugurata in occasione del terzo anniversario dell’inizio dell’escalation della guerra, rappresenta un potente messaggio di solidarietà e accoglienza da parte dell’Europa nei confronti della popolazione ucraina.

L’arte, in questo caso la fotografia, gioca un ruolo fondamentale nell’esprimere vicinanza e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo le tragedie che colpiscono le popolazioni civili in tempo di guerra. Le immagini delle persone che accolgono i rifugiati, le scuole che si aprono, le mani tese in aiuto, non solo raccontano storie individuali, ma rendono visibile una risposta collettiva di speranza e umanità. La mostra, che rimarrà aperta fino al 25 marzo 2025, è un’occasione per riflettere sul valore dell’arte come strumento di testimonianza e come mezzo per unire le persone nella lotta per i diritti umani e la dignità.

Nel frattempo, la situazione in Ucraina rimane tragicamente drammatica. La guerra, che è iniziata nel febbraio del 2022, ha provocato una sofferenza immensa: a oggi, si stima che il numero delle vittime tra i civili sia superiore ai 30.000, con milioni di feriti e decine di migliaia di soldati russi e ucraini morti. La devastazione ha colpito intere città, costringendo milioni di persone a lasciare le proprie case e a cercare rifugio all’estero. La comunità internazionale continua a mobilitarsi, ma la fine del conflitto sembra ancora lontana, con le negoziazioni per la pace che stentano a decollare.

La mostra “I volti della solidarietà” vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza di non dimenticare i volti di chi soffre in guerra e di come, attraverso l’arte, si possa costruire un ponte di comprensione e supporto. La solidarietà europea, infatti, non è solo una risposta concreta alle difficoltà immediate, ma un segno di speranza per un futuro in cui la pace possa finalmente prevalere sulle armi.