Il Presidente della Enciclopedia Italiana Treccani Carlo Ossola e il Direttore Generale Massimo Bray saranno presenti all’evento di celebrazione dei 100 anni dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, a Roma

Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 ore 10:45 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella.

Il Direttore Generale Massimo Bray, la curatrice dell’Archivio Giovanni Gentile, Cecilia Castellani, la linguista Valeria della Valle, che ha condiretto le ultime due edizioni del Nuovo Vocabolario Treccani, e la professoressa Emma Giammattei, docente emerito di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, parleranno della storia dell’Istituto, del progetto originario della Grande Enciclopedia – L’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (1929-1937) – e del carattere a-politico dell’opera, fortemente voluto da Giovanni Gentile. Sarà poi rievocata la storia dell’importante Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Enciclopedia fin dalla sua nascita, e la storia delle Riviste che l’Istituto ha pubblicato nel corso degli anni, con uno sguardo anche all’attualità e al futuro del mondo dell’editoria.

I 100 anni di Treccani

Fondata nel 1925 grazie all’iniziativa di Giovanni Treccani degli Alfieri e Giovanni Gentile, l’Istituto della

Enciclopedia Italiana Treccani nasce con la missione di compilare, aggiornare, pubblicare e diffondere

l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Dopo un secolo, oggi Treccani è anche una moderna piattaforma digitale, un punto di riferimento multidisciplinare dell’eccellenza italiana che accompagna la storia del nostro Paese e ne testimonia l’identità culturale.

Treccani è soprattutto una grande comunità di persone che dedicano il proprio impegno a condividere la

conoscenza e a favorirne la partecipazione attiva, con la responsabilità di valorizzare un patrimonio

inestimabile che abbraccia lingua, storia, arte, scienza, musica, sport e tradizioni. Sono passati quasi 100 anni, infatti, da quando, nel 1925, Giovanni Treccani, Giovanni Gentile e il troppo spesso dimenticato editore Calogero Tumminelli diedero inizio al loro ambizioso progetto. Cento anni densi di grandi e tragici avvenimenti, stampati per sempre tra le pagine della grande e illuministica “macchina del sapere” (Umberto Eco) italiano. In occasione dei festeggiamenti per questo importante anniversario, a Roma si è tenuto un incontro per raccontare al pubblico la Treccani, tra antichi propositi e nuovi progetti, sullo sfondo degli incantevoli affreschi della sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica.