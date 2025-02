Martin Chirino, lo scultore di ferro

In occasione del centenario della nascita del grande scultore spagnolo, la mostra personale “Martín Chirino. Lo scultore del ferro” (1925 – 2019) ospitata dall’Instituto Cervantes di Roma nella sede della Sala Dalí dal 20 febbraio al 3 maggio 2025, organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma e promossa dalla Fondazione CajaCanarias insieme alla Fondazione Martín Chirino per l’Arte e il Pensiero in collaborazione con TureSpaña, a cura di Marta Chiríno e Alejandro Togores, propone, per la prima volta in Italia, un’accurata selezione di opere tra sculture, disegni e incisioni datate dal 1957 al 2011 che vogliono essere un omaggio ad uno degli artisti spagnoli più importanti del XX secolo.

Questa mostra romana segna l’inizio delle celebrazioni per Chirino al di fuori della Spagna rafforzando la dimensione internazionale dello scultore da una parte profondamente legato alla sua terra di origine, le Canarie, e dall’altra caratterizzato in tutta la sua produzione artistica da uno afflato universale. La mostra sarà arricchita da una selezione di fotografie dell’amico Alejandro Togores realizzate tra il 1971 e il 2018

La mostra

Le diverse serie che caratterizzano l’opera di Chirino e che vengono rappresentate nella mostra ospitata alla Sala Dalì, formano un insieme armonioso e in molti casi intrecciato, sebbene ognuna di esse costituisca di per sé un’unità creativa che in generale comprende non solo opere scultoree, ma incorpora anche schizzi, disegni e incisioni.

All’inizio degli anni Quaranta, Martín Chirino, per volontà del padre, lavorò per un paio d’anni sulle navi di Puerto de la Luz. I viaggi verso le coste africane del Marocco, il Sahara, la Mauritania, il Senegal e la Guinea Equatoriale sono continui per rifornire le navi. “Sentii che appartenere ad un luogo significava riaffermare le mie radici e recuperare la mia storia.” In molte Teste, tra cui quelle esposte, “la latitudine dell’arcipelago mi fa sentire la vicinanza dell’arte africana […] Si intuisce l’immagine delle maschere africane per le quali provavo grande ammirazione”.

La maschera dell’uomo, l’Afrocán, è personalizzata, tondeggiante, nella serie più figurativa dell’opera di Chirino. Al contempo lo scultore si immerge nell’avventura di creare un’arte astratta cercando di connettere la sua opera alla natura. Nel viaggio attraverso l’opera di Martín Chirino ci sarà sempre Julio González, ma anche Malevitch, Mondrián, El Lissitzky, i creatori costruttivisti che furono per lui i padri sacri, che venerava per il loro modo di intendere ed interpretare lo spazio. Sono state influenze importanti, così come lo è stata senza dubbio l’esperienza di El Paso, gruppo a cui si unì nel 1958.

Chirino fa il salto verso l’astrazione più assoluta, rendendo omaggio al lavoro artigianale che tanto ammira, e con il quale tanto ha imparato. Il mestiere di forgiatore è per lui, negli anni Cinquanta, il punto di riferimento più importante per il suo lavoro. I disegni di Martín Chirino sono, naturalmente, disegni di uno scultore. Ciò che guida la mano dell’artista non è tanto l’aspetto visivo quanto la conoscenza tridimensionale degli oggetti. Come continuazione del disegno, e in perfetta armonia con la serie scultorea, Martín Chirino fece frequenti incursioni nel mondo dell’incisione, con edizioni limitate e squisita cura.