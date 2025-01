È morto il critico d’arte Luca Beatrice

Martedì è morto a 63 anni Luca Beatrice, noto e apprezzato curatore e critico d’arte: era ricoverato all’ospedale delle Molinette di Torino dopo che aveva avuto un infarto. Oltre ad aver curato molte e importanti mostre d’arte contemporanea, per esempio su Andy Warhol e Jackson Pollock, aveva anche scritto diversi libri su vari temi culturali, ed era presidente della Quadriennale di Roma. Conosciuto per la sua vasta conoscenza e passione per l’arte contemporanea, Beatrice ha avuto una carriera prestigiosa come commentatore e analista, contribuendo in modo significativo al panorama artistico italiano.

Beatrice era nato a Torino il 4 aprile del 1961: negli anni Ottanta, dopo la laurea in storia dell’arte all’università di Siena, cominciò la sua carriera da critico scrivendo e collaborando per varie riviste come Tema celeste e Flash Art. Poliedrico e sempre pronto alla battaglia culturale, concepiva la dialettica come insegnamento. Nel decennio successivo curò diverse mostre dedicate all’arte contemporanea italiana, poi tenne corsi alla IULM di Milano e all’Accademia di Brera, tra le altre. Dal 2010 al 2018 fu il presidente del Circolo dei Lettori di Torino. Tra i più noti critici d’arte a livello italiano, ha curato diverse mostre, facendosi conoscere negli anni Ottanta per le iniziative dedicate al futurismo. Un tema che aveva ritrovato anche nel 2009 con l’esposizione Collaudi alla 53a Biennale d’Arte di Venezia, dove ha curato il Padiglione Italia.

Ha collaborato con Il Giornale, e negli ultimi anni scriveva di temi variamente legati alla cultura su diversi altri giornali, tra cui Linkiesta e Libero. Come riportato dal suo giornale di punta, Beatrice, che si autodichiarava «di destra», al Giornale dell’Arte che gli chiedeva conto degli attacchi ricevuti per la nomina alla Quadriennale, aveva risposto: «Sono attacchi politici, che non hanno a che fare con l’arte e la sua conoscenza. Io sono di destra e quando la destra è al governo vengo preso in considerazione dalle istituzioni pubbliche, esattamente come tanti miei colleghi di sinistra vengono prescelti in momenti in cui al governo c’è la sinistra».

Il suo approccio critico si è caratterizzato per una particolare attenzione alla storia dell’arte, ma anche per una visione moderna e innovativa, che lo ha reso capace di esplorare nuove tendenze e linguaggi. Come autore, ha scritto numerosi saggi di critica d’arte e musicale, le biografie di Renato Zero e Lucio Dalla (edite da Baldini & Castoldi) e lavori dedicati all’arte. Tra gli ultimi Le vite – Un racconto provinciale dell’arte italiana edito da Marsilio che ben riassume le sue caratteristiche corsare: Luca Beatrice era capace di indagare il bello cercando per mari meno battuti se non ignorati dalle mappe.

I familiari di Luca Beatrice hanno dato l’assenso alla donazione degli organi. Lo si apprende da fonti ospedaliere.