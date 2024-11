Più libri, più liberi al via la 23° edizione

Al via, dal 4 all’8 dicembre, la 23° edizione della fiera internazionale interamente dedicata alla piccola e e media editoria. Presentata oggi, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, è stato mostrato il tema che caratterizzerà questa edizione: La misura del mondo. Come ogni anno si terrà nello scenografico edificio de La Nuvola all’Eur. Cinque giorni, più di 700 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti e dibattiti. Presenti in sala per inaugurare questa nuova edizione Fabio del Giudice (direttore più libri più liberi), Innocenzo Cipolletta (Presidente associazione italiana editori), Annamaria Malato (Presidente più libri più liberi), Adriano Monti Buzzetti, presidente Centro per il libro e la lettura, Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Lorenzo Galanti, direttore generale ICE-Agenzia e Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commerci. Fabio Del Giudice, direttore Più libri più liberi a moderare il tutto. Chiara Valerio, in conclusione, essendo curatrice del programma della fiera ha presenteto l’edizione 2024.

La fiera è promossa dall’Associazione italiana editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di commercio di Roma e ICE. Inoltre partner anche SIAE e Posteitaliane. Il main media Partnership è affidato alla Rai con il giornale della libreria.

La misura del mondo e i premi

Il tema centrale di questa edizione è, appunto, La misura del mondo e rende omaggio alla ricorrenza swi 700 anni dalla morte di Marco Polo, viaggiatore e autore del Milione. L’edizione 2024 è dedicata all’immaginazione che è misura esatta del mondo e di ciò che esso contiene. Leggere come percorrere nuovi territori e pensieri e i libri come vera e propria carta geografica.

Inoltre presenti anche premi nazionali di grande rilievo come Il Premio Strega Ragazzi e Ragazze che viene assegnato ai libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia. Premiazione della quinta edizione del Premio Mastercard Letteratura e Mastercard Letteratura esordienti. Verranno celebratati anche i premi Luigi Malerba Narrativa 2024, Premio Tokyo – Roma e il Premio Letterario the Bridge.

Grandi ospiti a “Più libri più liberi”

Nel palcoscenico offerto dall’Auditorium della Nuvola, per la prima volta ospite della fiera, la scrittrice spagnola Alicia Gimenez – Bartlett presenterà il suo ultimo libro in un dialogo con Chiara Valerio. Alessandro Barbero presenterà il suo Romanzo Russo. Diego Bianchi, Giuseppe Laterza e Nicola Lagioia parleranno di come si costruisce un palinsesto di un programma televisivo e di un giornale. Ancora ospite Zerocalcare in un dialogo con Chiara Valerio sull’editoria per presentare la nuova collana lanciata dal fumettista Cherry Bomb. Presenti anche i Fratelli d’innocenzo, Vittorio Sgarbi, Alessandro Cattelan e molti altri.

Questi sono solo alcuni esempi di incontri e presentazioni mostrate durante la fiera. Il programma completo di eventi e in continuo aggiornamento potete consultarlo qui.