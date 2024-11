Italia-Giappone: conferito riconoscimento ad associazione LAILAC

Sabato 16 novembre 2024, presso la Fortezza da Basso di Firenze, in occasione dell’inaugurazione del XXV Festival Giapponese, l’Ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi, ha conferito all’Associazione Culturale Giapponese LAILAC, organizzatore dell’evento, il riconoscimento ufficiale del Capo della Missione Diplomatica. Lo fa sapere in una nota l’ambasciata giapponese: «L’associazione riceve questo importante riconoscimento per i meriti acquisiti nel contributo alla comprensione reciproca e all’amicizia tra Giappone e Italia attraverso la promozione e divulgazione della cultura giapponese».

Nata nel 1999, con sede a Firenze, Lailac per 25 anni, sotto la guida della presidente Sasaki Hiromi, ha tenuto corsi di cultura giapponese per i propri soci e organizzato manifestazioni di grande richiamo, quali Festa Tanabata e Festival giapponese, «offrendo così molteplici opportunità ai cittadini fiorentini e toscani per conoscere e approfondire la cultura nipponica», si legge nella nota. L’Associazione LAILAC riceve questo importante riconoscimento per i meriti acquisiti nel contributo alla comprensione reciproca e all’amicizia tra Giappone e Italia attraverso la promozione e divulgazione della cultura giapponese.

Il riconoscimento del Capo Missione delle rappresentanze diplomatiche del Giappone all’estero viene conferito dall’Ambasciatore o dal Console Generale nei vari Paesi o territori di competenza per rendere merito a quanti, singoli o associazioni, si siano distinti per il notevole contributo alle relazioni con il Giappone.