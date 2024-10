The Spirit of Geneva: l’impatto dell’IA sul diritto internazionale umanitario

In occasione del 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, l’Ambasciata di Svizzera

presso la Santa Sede e l’Ambasciata di Svizzera in Italia, in collaborazione con la

Pontificia Università Gregoriana, organizzano il convegno The Spirit of Geneva. Durante la giornata, numerosi esperti discuteranno in modo interdisciplinare il ruolo delle nuove tecnologie nei conflitti

armati, approfondendo in particolare le opportunità e i rischi che ne conseguono per il

rispetto delle Convenzioni di Ginevra.

La crescente digitalizzazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei conflitti armati sollevano

diverse questioni per il diritto internazionale umanitario. Il prossimo 7 novembre a partire dalle ore 9:30 presso l’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana numerosi esperti di alto livello si confronteranno sulla tematica. L’obiettivo della conferenza è quello di dimostrare come, 75 anni dopo la loro adozione, le Convenzioni di Ginevra mantengano la loro rilevanza.

Il programma di Spirit of Geneva

Il Segretario di Stato della Santa Sede, Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, interverrà

durante i saluti istituzionali insieme al Rettore della Pontificia Università della Gregoriana, P.

Mark A. Lewis S.J, all’Ambasciatrice di Svizzera presso la Santa Sede, Manuela Leimgruber

e all’Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz.

A seguire, numerosi esperti provenienti da diverse università e accademie, da organizzazioni

ed istituzioni internazionali nonché dalle forze armate italiane, discuteranno sulla tematica

(dettagli nel programma in allegato). In rappresentanza del Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera, sarà presente

la Tenente Colonnello Laurence Boillat, Addetta alla Difesa dell’Esercito Svizzero a Roma.

Presente anche Il Dott. Giacomo Persi Paoli, Capo del programma “Security and Technology” presso l’Istituto di ricerca per il disarmo delle Nazioni Unite (UNIDIR), il Dott. Jean-Marc Rickli, Capo del

programma “Global and Emerging Risks” e fondatore e direttore dell’iniziativa Polymath presso

il Geneva Centre for Security Policy (GCSP), e il Prof. Dominique Lambert, Professore presso

l’Università di Namur, Belgio, con la moderazione del Sig. Paolo Rodari, giornalista presso la

Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI). Approfondiranno l’utilizzo di sistemi di

intelligenza artificiale in situazioni di conflitto armato, soffermandosi in particolare sulle sfide e i rischi che questi comportano.



Il Colonello Sebastiano La Piscopìa, Ufficiale Superiore Addetto al Procuratore Militare presso

la Corte Suprema di Cassazione italiana, la Maggiore Barbara Scolart, membro dell’Istituto di

Diritto Internazionale Umanitario di Sanremo, e la Sig.ra Julie Tenenbaum, consulente legale

della regione Europa presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), con la

moderazione del Prof. Peter G. Kirchschläger, Università di Lucerna, discuteranno l’impatto

dell’intelligenza artificiale sul diritto internazionale umanitario, focalizzandosi in particolare

sulle questioni relative al processo decisionale e alla responsabilità in caso di violazione del

diritto internazionale umanitario da parte di sistemi autonomi.



Per concludere il conevgno The spirit of Geneva , il Sig. Philippe Stoll, delegato Senior Techplomacy presso il CICR, la Sig.ra Federica Du Pasquier, collaboratrice della fondazione indipendente Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) e il Dott. Nicola Venturi, Project Manager presso il Centro di

competenza per l’IA e la simulazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione

della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera, con la moderazione della Sig.ra

Katharina Frey, Vice capa divisione per la politica estera digitale presso il Dipartimento

federale degli Affari esteri della Confederazione Svizzera, presenteranno le più recenti

innovazioni dell’IA in ambito umanitario e rifletteranno sulle opportunità che queste offrono per

la protezione dei civili in zone di conflitto armato.